Алматинка испортила дорогую иномарку избранника, чтобы сообщить о беременности

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Алматинка испортила дорогую иномарку избранника, чтобы сообщить о беременности

Жительница Алматы сообщила своему избраннику о беременности, написав об этом на капоте его машины, передает ИА «NewTimes.kz».

Необычную картину наблюдали в четверг, 6 октября, жители Алматы. Возле одного из бизнес-центров мегаполиса была припаркована иномарка, на которой белой краской написано: «Я от тебя беременна, Даник».

Фото с разукрашенной иномаркой незамедлительно разлетелось по соцсетям. Спустя некоторое время под уже известной надписью появилась другая: «Выходи за меня». Можно предположить, что автором второго «послания» был будущий отец.

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