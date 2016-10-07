Алматинка испортила дорогую иномарку избранника, чтобы сообщить о беременности

Необычную картину наблюдали в четверг, 6 октября, жители Алматы. Возле одного из бизнес-центров мегаполиса была припаркована иномарка, на которой белой краской написано: «Я от тебя беременна, Даник».

Фото с разукрашенной иномаркой незамедлительно разлетелось по соцсетям. Спустя некоторое время под уже известной надписью появилась другая: «Выходи за меня». Можно предположить, что автором второго «послания» был будущий отец.