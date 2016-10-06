Фестиваль сельских округов, ярмарка и открытие скейт парка пройдут в субботу в Актобе

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Фестиваль сельских округов, ярмарка и открытие скейт парка пройдут в субботу в Актобе

Актюбинцев приглашают в центральный парк им. Первого президента РК 8 октября в 15.00.

На фестивале «Ауыл – еліміздің алтын қазынасы» для актюбинцев и гостей города покажут концерт лучших творческих коллективов сельских округов и города, а также пройдет выставка-конкурс национальных изделий прикладного искусства.

В 15.00 состоится ярмарка-продажа продукции из сельских округов. Здесь можно будет приобрести мясо-молочную продукцию, кондитерские и мучные изделия, мед, овощи и картофель, арбузы, малину и т.д.

А в 14.30 в парке за Флагштоком откроют скейт парк, на котором выступят с показательными номерами молодые спортсмены. Здесь же, состоится городской турнир по скейтборду.

Также, на территории парка пройдут спортивные выступления (казакша курес, кикбоксинг, тэйквандо и т.д.). Актюбинцы смогут принять участие в соревнованиях по перетягиванию каната, поднятию гири, армрестлингу и т.д.

В 18.00 на сцене парка начнется праздничная программа, посвященная закрытию летнего сезона Центрального парка культуры и отдыха имени Первого президента РК.

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