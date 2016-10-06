Началась регистрация участниц на конкурс "Мисс Казахстан 2016"

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Началась регистрация участниц на конкурс "Мисс Казахстан 2016"

Кастинги запускаются в 17 городах республики.

Организаторы конкурса "Мисс Казахстан 2016" запускают кастинги в 17 городах республики для участия в мероприятии, передает Today.kz со ссылкой на сайт конкурса.

"Чтобы попасть на кастинг, желающим необходимо пройти процедуру регистрации. Все, что необходимо сделать - заполнить анкету, приложив свои фотографии, и ждать ответа от организаторов в течение трех - пяти дней с момента заполнения данных. Отборочная комиссия после просмотра анкет пригласит самых ярких девушек на "живой" кастинг", – говорится в сообщении.

Организаторы просят всех, кто желает участвовать в конкурсе, присылать реальные данные о своей внешности и возрасте.

"Это облегчит работу жюри. На кастинг можно взять с собой портфолио. Если портфолио у девушки нет, то можно взять любые качественные фотографии с хорошей ретушью, однако усердствовать над компьютерной графикой не стоит", -предупреждают инициаторы проведения "Мисс Казахстан 2016".

В информации отмечается, что благодаря участию в "Мисс Казахстан 2016 года" конкурсантки получат известность и смогут заработать.

"Подай свою анкету и получи возможность изменить свою жизнь в один момент. Выиграв титул Королевы красоты, ты не только представишь свою страну на мировой арене, но и получишь приданое и стартовый капитал, чтобы реализовать себя", - подчеркивается в анонсе.

Первый кастинг пройдет 22 октября в Усть-Каменогорске. Полное расписание предварительного отбора доступно на сайте конкурса. Дирекция "Мисс Казахстан 2016" напоминает, что участие в шоу для претенденток на корону бесплатное.

Кастинг в Актобе пройдет 29 октября в 15.00 по ул. Абулхаир-хана 58в в здании БЦ "Матадор", на 1 этаже.

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