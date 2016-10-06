В Актобе на Центральном стадионе состоится матч Казахстан-Англия

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В Актобе на Центральном стадионе состоится матч Казахстан-Англия

Уже сегодня, в 20.00 молодежные сборные по футболу Казахстана и Англии сыграют в квалификации ЧЕ2017.

С 23 сентября в кассах Центрального стадиона начались продаваться билеты на матчи молодежной сборной Казахстана с Англией и Норвегией.

- Цены на билеты остаются на уровне цен на домашние матчи ФК "Актобе" в чемпионате. От 200 до 1 500 тенге. Цены на VIP места по 5 000, но таких мест единицы. Есть недорогие билеты по 300 тенге на 13 сектор. Все билеты с печатью, - прокомментировала пресс-аташе ФК «Актобе» Айшат Ибрагимова.

Также пресс-служба клуба сообщает, что на матчи сборных Казахстана не действуют правила продаж билетов от ФК "Актобе". Льготных категорий тоже не предусмотрено. Держатели абонементов покупают билеты на общих условиях с остальными болельщиками.

Также, матч Казахстан-Норвегия состоится 11 октября в 19.00.

Перед матчем сборная Англии, за которую играют звездные игроки "Арсенала" , "Челси" и других известных клубов, прогулялись в парке им. Первого президента.

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