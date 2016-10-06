Аршавин побрил налысо казахстанского журналиста

Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин, выступающий за алматинский клуб «Кайрат», побрил налысо казахстанского журналиста Петра Воликова.

Таким образом, условия пари ведущего программы «Наш футбол.kz» на телеканале «ОН-ТВ»были выполнены, передает Vesti.kz.

Напомним, в начале сезона Воликов пообещал избавиться от волос на голове, если Аршавин забьет восемь голов.

Состоялось «торжественное» мероприятие в торговом центре «Алмалы», который находится на Площади Республики (новая площадь).

«Уверен, что не заиграет, готов заключить пари - если Аршавин забьет за «Кайрат» в сезоне 8 голов или более - побреюсь наголо. В этот раз не шучу», - сказал журналист. И вот это свершилось.

25 сентября в Актобе состоялся матч 28-го тура между местным «Актобе» и «Кайратом», исход которого решил гол Аршавина. Для него этот мяч стал восьмым в КПЛ.

После этого Андрей Аршавин записал видео, в котором сообщил, что готов сам побрить налысо журналиста.

Вчера, 5 октября, «Кайрат» и Аршавин назвали время и место для подстрижки налысо казахстанского журналиста.