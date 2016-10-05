Погранконтроль в поездах отменят на казахстанско-российской границе

Казахстан и Россия договорились пропускать безостановочные пассажирские поезда без проведения пограничного контроля.

Соответствующий протокол о внесении поправок в Соглашение между Правительством Казахстана и Правительством России подписали в рамках Форума межрегионального и приграничного сотрудничества 4 октября, сообщает primeminister.kz.

Согласно документу, стороны договорились пропускать через государственную границу пассажирские и грузовые поезда, без проведения контрольных процедур, в том числе без осуществления пограничного контроля на участках железных дорог РК, находящихся на территории РФ и на участках железных дорог РФ, находящихся на территории РК.

Для Казахстана это позволит при организации безостановочных поездов сократить время пассажирских перевозок между Западно-Казахстанской областью и центральными и южными регионами более чем на 10 часов.