Зарубежные хирурги проведут 35 операций в Актобе

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Зарубежные хирурги проведут 35 операций в Актобе

35 сложных операций с помощью 3D технологий с участием зарубежных хирургов будет проведено в Актобе.

В Актобе съехались ведущие хирурги со всего Казахстана, высококлассные специалисты из Южной Кореи, России, Украины, Грузии, Литвы. В течение четырех дней со 2 по 6 октября в областном центре будут проведены мастер-классы, а также состоится 6 международный съезд эндоскопических хирургов.

«Будет проведено 8 мастер-классов и 35 сложнейших операций. Особенность их в том, что впервые в Казахстане операции будут проводиться с использованием 3D технологий. Кроме того, сегодня прооперирован пациент, у которого была изъята часть печени с использованием лапараскопических технологий. Такие операции выполняются в единичных странах и впервые в РК. Для этого у нас имеется все необходимое оборудование, а также для скорейшего восстановления и реабилитации», - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев.

По мнению специалистов, это не только позволит внедрить инновационные методы лечения, но и повысить квалификацию актюбинских хирургов и в целом качество оказываемых медицинских услуг.

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