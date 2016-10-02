Инвалид без руки и обеих ног живет в "общаге" с одним туалетом на 25 квартир (видео)

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Инвалид без руки и обеих ног живет в "общаге" с одним туалетом на 25 квартир (видео)

Владимир Кулинский в коридоре общежития. //Фото Владимира Зобенко.

57-летний актюбинец Владимир Кулинский, инвалид первой группы. Владимир лишился обеих ног. Пользоваться костылем не в состоянии, так как ему еще ампутировали руку. Выданный протез для ног не подошел. Сейчас Кулинский ждет инвалидную коляску.

Вместе с женой и двумя детьми, инвалид живет в крохотной комнате общежития в районе поликлиники №1. Грязный коридор "общаги" семья использует в качестве кухни для приготовления пищи. Мужчине без руки и обеих ног крайне тяжело добираться до туалета и умывальной, где в зачастую жильцы стоят в очереди. На все общежитие одна ванная. Подробности в свежем номере газеты «Диапазон».

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