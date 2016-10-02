Связь и Интернет могут блокировать, чтобы радикалы не могли взрывать бомбу

Начальник АТЦ КНБ Жанат Сайполдаев. //Фото кадр из видео

В начале сентября правительство заявляло, что решили ужесточить антитеррористический закон «ради безопасности страны». В связи с этим будут при необходимости блокировать Интернет и сотовую связь. Это вызвало критику.

Приехавший в Актобе вместе с генпрокурорами начальник штаба антитеррористического центра (АТЦ) КНБ Жанат Сайполдаев объяснил причину этой задумки и отметил, что блокировка связи должна распространяться только на места проведения спецоперации.

По словам начальника АТЦ, на период угрозы теракта объявляется особый правовый режим, увеличивающий полномочия сотрудников полиции и спецслужб в зоне проведения антитеррористических операции.

- Эти меры направлены на скорейшее пресечение возможного акта терроризма. Потому что эти средства коммуникации потенциальные террористы используют для взаимодействия друг с другом и совершения подрывов самодельных взрывных устройств. Именно по этой причине, - объяснил Жанат Сайполдаев. - В момент проведения антитеррористической операции оперативный штаб может заблокировать все средства связи. К сожалению, мы должны на какие то вещи реагировать спокойно. Но все это нужно делать локально и незаметно, чтобы блокировка связи не распространилась на весь регион или город.

К слову, к работе самого штаба АТЦ у актюбинских журналистов во время контртеррористических операций с 5 по 12 июня, возникла претензия. До штаба в Актобе было невозможно дозвониться.

- Я заверяю вас, что с этим вопросом разберемся, - пообещал начальник АТЦ и добавил. - Мы уже давали рекомендации, что нужно налаживать взаимодействие с любыми СМИ. Правоохранительные органы и спецслужбы должны выходить с комментариями, чтобы вы (СМИ) получали проверенную информацию и не ссылались на панические слухи, рассылаемые по вот сапу и соцсети.