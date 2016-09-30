В Актобе открыли музыкальный фонтан

29 сентября на бульваре Абая напротив областного акимата
открыли обновленный фонтан.
С 20 часов на бульваре Абая выступали музыканты, танцоры и
певцы. Посмотреть на концерт и обновленный фонтан собралось десятки актюбинцев.
Музыкальный фонтан запустили ближе к 21 часу. Теперь у него три чаши,
центральная чаша размером 15x15
метров, две – 20x10 метров.
Струи фонтана не только ярко подсвечиваются, но еще реагируют на ритм музыки. Высота
струи воды может достигать 18
метров. Зрелище получилось эффектным, в тот же вечер
социальные сети заполнились видео и фотографиями с открытия.
- Работать фонтан будет до середины октября, - сообщила пресс-секретарь
городского акимата Лариса Томчук. –
Сейчас в репертуаре фонтана 10 мелодий, но они будут постоянно обновляться.
Будут звучать классические, казахские национальные произведения и современная
эстрада. Регламент работы фонтана: 12.30 – 13.00, 13.30-14.00, 18.00-18.30,
19.00-19.30, 20.00-20.30, 21.00-21.30.
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