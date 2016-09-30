В Актобе открыли музыкальный фонтан

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В Актобе открыли музыкальный фонтан

29 сентября на бульваре Абая напротив областного акимата открыли обновленный фонтан.

С 20 часов на бульваре Абая выступали музыканты, танцоры и певцы. Посмотреть на концерт и обновленный фонтан собралось десятки актюбинцев. Музыкальный фонтан запустили ближе к 21 часу. Теперь у него три чаши, центральная чаша размером 15x15 метров, две – 20x10 метров. Струи фонтана не только ярко подсвечиваются, но еще реагируют на ритм музыки. Высота струи воды может достигать 18 метров. Зрелище получилось эффектным, в тот же вечер социальные сети заполнились видео и фотографиями с открытия.

- Работать фонтан будет до середины октября, - сообщила пресс-секретарь городского акимата Лариса Томчук. – Сейчас в репертуаре фонтана 10 мелодий, но они будут постоянно обновляться. Будут звучать классические, казахские национальные произведения и современная эстрада. Регламент работы фонтана: 12.30 – 13.00, 13.30-14.00, 18.00-18.30, 19.00-19.30, 20.00-20.30, 21.00-21.30.

Видео с аккаунта akimat_aktobe в Инстаграм.

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