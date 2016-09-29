200 специалистов приехали в Актобе изучить причины теракта и безработицы

Замгенпрокурора РК, вице-министры здравоохранения, МВД, национальной экономики и по делам религий приехали в Актобе на месяц. //Фото Юрия Гейста.

Проверка госорганов к терактам

В течение месяца 200 лучших специалистов во главе с генпрокурором должны решить проблемы, подталкивающие людей на радикальные поступки (теракт, нападение), а также оказать жителям социальную, финансовую, медицинскую, идеологическую и другую помощь по волнующим вопросам.

- После тех событий (5 июня) в Актобе была серьезная проверка правоохранительных органов и спецслужб к таким событиям. Провели многочисленные тренировки. Нам в Астане говорили, что в Актобе установили камеры, отработали взаимодействие с охранными организациями. Все это мы хотим воочию увидеть и убедиться. Проверим объекты, уязвимые террористическим атакам, - сообщил заместитель генерального прокурора РК Андрей Кравченко.

Замгенпрокурора заявил, что все свои проверки будут проводить открыто.

- Мы хотим, чтобы ежедневно в прессе появлялись новости, где и как действует рабочая группа. Мы должны уехать отсюда с таким результатом, что будет очень много довольных людей, - подчеркивает Андрей Кравченко.

Культурой и спортом по терроризму

Для достижения этой цели решили создать смешанную рабочую группу из различных госорганов и негосударственных организации. Также пригласили духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК), чтобы их представители объяснили имамам, как грамотно выступать перед уммой.

- У нас есть опытные ораторы, среди них руководители министерств, финансисты, теологи, педагоги, психологи, - продолжает замгенпрокурора. - Они готовые отвечать на любые вопросы. Я думаю, что представители ДУМКа прозрачно будут использовать с пожертвованиями в мечетях. И покажут в мечетях полную финансовую отчетность. Я надеюсь, что все действия рабочей группы пройдут под вашим контролем (СМИ). Потому что одно из наших направлений связано со СМИ.

Кроме этого представитель Генпрокуратуры сообщил, что планируются провести массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия по теме межконфессионального согласия и единства народов Казахстана.

- Мы хотим провести анализ причин, произошедших 5 июня не в Астане у себя в кабинете по бумагам, а здесь на месте в ходе встреч. Мы будем встречаться с лицами нетрадиционных религиозных течений и беседовать с людьми в системе КУИС (исправительные учреждения). В течение месяца мы планируем разобраться с причинами теракта и разработать комплекс мер, - добавляет вице-министр по делам религий и гражданского общества Марат Азильханов.

Для работы с населением определили направления:

1) Развитие бизнес-среды. Рабочая группа должна в доступной форме разъяснить все виды помощи бизнесу, выдачи кредитов, субсидии. Акимов будут обучать бизнес-идеям, которых они должны будут донести до начинающих предпринимателей.

2) Решение проблем безработицы. Должны решить вопросы около 40 % молодежи: устройство на работу, оформление пособий, оказание медпомощи, подключение связи и интернета в отдаленные аулы.

3) Готовность к терактам. Разъяснить, кому и как сообщать при угрозах теракта. Учения со школами, больницами, вокзалами. Укрепление силового блока госорганов (внезапные проверки). В том числе и в районах области.