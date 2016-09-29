В Актобе приехал с гастролями алматинский театр им. Мусрепова

С 29 сентября по 3 октября в актюбинском драмтеатре пройдут гастроли академического театра для детей и юношества им. Габита Мусрепова из Алматы. В Актобе алматинский театр привез 6 спектаклей.

Открыла гастроли музыкальная сказка «Ер көжек», маленькие зрители могут посмотреть ее 30 сентября, 1 и 3 октября в 11.00. В первый день гастролей в 19.00 классика - спектакль «Қозы Көрпеш - Баян сұлу».

30 сентября зрителей приглашают на комедию по узбекской пьесе «Келіндер көтерілісі». По сюжету в многодетной семье женились все семь сыновей. Но младшая невестка оказывается девушкой с современными взглядами. Она недовольна традиционным укладом в семье и решается на забастовку.

1 октября на сцене актюбинского драмтеатра пройдет спектакль «Қызыл орамалды шынарым» Чингиза Айтматова, а 2 октября - лирическая драма «Мен, ұмытылмаймын…» о жизни поэта и писателя Мукагали Мукатаева. 3 октября завершит гастроли спектакль «Қара шекпен».

- Как актриса я не делю спектакли, - рассказала актриса театра Гульбахрам Байбосынова. - Но спектакль «Қара шекпен» я сильно люблю, помню каждые наши репетиции до часу-двух ночи. Очень интересный спектакль, где люди играют в образах животных.

Билеты стоят от 600 до 1000 тенге.