Использование "няшки" Сабины в учебнике русского языка объяснили филологи

Учащиеся должны твёрдо усвоить, что язык - это не нечто устоявшееся, застывшее, неподвижное - это динамичное, развивающееся явление.

Издательство «Атамура», которое выпустило в этом году учебник русского языка для 7 классов, объяснило появление «няшки» Сабины Алтынбековой в одном из заданий в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

«Текст упражнения находится в разделе учебника «Повторение изученного» сразу после первого параграфа «Русский язык как развивающееся явление». Учащиеся должны твёрдо усвоить, что язык - это не нечто устоявшееся, застывшее, неподвижное - это динамичное, развивающееся явление. Изменения в языках в настоящее время происходят стремительно: в языки потоком хлынули слова, порождённые техногенным прогрессом. Естественно, в первую очередь, это отражается в речи молодежи», - говорится в сообщении.

По мнению издательства, современные учебники не могут не откликаться на подобные явления и должны их учитывать, направляя в нужном русле и развивая культуру речи учащихся. Авторы, заключая слово «няша» в кавычки и выделяя его курсивом, задают вопрос: «Можно ли считать слово "няша" полностью вошедшим в русский язык, если оно отсутствует в словарях, в национальном корпусе русского языка, но простой запрос в интернете предлагает множество его употреблений?» Таким образом, как заверили в «Атамура», авторы никоим образом не учат подобным словам и не рекомендуют их к употреблению.

Вместе с тем, корреспондент агентства поинтересовался мнением по этому поводу учителей русского языка. Преподаватель Назарбаев интеллектуальной школы Елена Работина считает, что данное упражнение вполне удачное. Еще более полезным оно становится, если учитель его обыграет. Он может поднять тему сленга и спросить у школьников: «Уместно ли использование слов, которые можно употреблять с друзьями, при общении с учителями, родителями?»

«В данном случае отмечается, что текст публицистический. Такие упражнения направлены на развитие речи. Я думаю, они полезны, прежде всего, с точки зрения анализа текста. Все-таки этот текст легко анализировать. На начальном уровне дети не очень хорошо отличают признаки стиля. А здесь эти признаки как раз отмечены. Текст короткий, но в нем много признаков, по которым можно определить стиль. Также они могут задание сделать быстрее, потому что текст яркий. При этом в задании есть вопрос на анализ информации. То есть это уже не просто понимание и знание, предполагается также исследование. Ребенок должен сам поискать информацию, обратиться к корпусу русского языка. Поэтому я думаю, что это удачное задание», - поделилась она.

На вопрос МИА «Казинформ» о том, чем руководствовались авторы, используя слова «аниме» и «фолловер», в издательства ответили, что это слова, которые встречаются в речи пользователей сетей. Авторы акцентируют внимание учащихся на их написании и правильном произношении. Толкование значений этих новых слов приводится в словаре в конце учебника.