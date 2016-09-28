«Нельзя скрывать информацию от населения при теракте» - Посол Франции в Казахстане

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«Нельзя скрывать информацию от населения при теракте» - Посол Франции в Казахстане

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Казахстане Франсис Етьен в Актобе. 27 сентября. //Фото автора

Посол Франции ответил на вопросы журналиста «Диапазона» о контртеррористических мерах.

- В Казахстане при теракте могут заблокировать связь и интернет. Как вы считаете, это насколько эффективная мера по борьбе с террористами?

- Это уже внутренняя политика Казахстана, комментировать не могу. Но когда возникают трудные ситуации, государство должно принимать трудные решения, - рассуждает чрезвычайный и полномочный посол Франции в Казахстане Франсис Етьен.

Посол Франции отмечает, что ситуация с угрозами терроризма в Казахстане и во Франции схожая.

- У нас общая ситуация, когда угрожают безопасности. Эти теракты возникают спонтанно. И надо иметь большой опыт и терпение, чтобы выдержать шок от этих террористических атак. Мы должны иметь очень сильную страну. Надо делиться информацией с народом. Нужно чтобы население участвовала. Нельзя скрывать информацию от населения! – утверждает Франсис Етьен.

Напомним, в начале сентября правительство Казахстана заявляло об ужесточении антитеррористического закона «ради безопасности страны». Было сказано, что при необходимости будут блокировать Интернет и сотовую связь.

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