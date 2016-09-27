Дуйсенова: Выпускники медвузов РК должны соответствовать требованиям здравоохранения мира

Большая роль и особая ответственность возлагается на медицинские вузы.
Выпускники медицинских вузов должны соответствовать требованиям и вызовам
Дуйсенова разъяснила основные принципы системы медстрахования преподавателям Казахского
Министр подчеркнула, что в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) большая роль и особая ответственность возлагается на медицинские вузы.
«Система подготовки кадров должна обеспечить возможность эффективной деятельности организаций здравоохранения в новых условиях. От квалификации и профессиональной подготовленности медицинских работников будет зависеть качество медицинских услуг и конкурентоспособность каждой клиники и системы здравоохранения в целом в условиях ОСМС. В этой связи ваш университет должен взять на себя роль лидера в реализации новых инициатив, стать ведущим академическим и исследовательским центром», – сказала
Министр также отметила важность тесного сотрудничества университета с организациями практического здравоохранения в предоставлении услуг населению.
«Важно, чтобы профессора и клиницисты университета реально были на порядок выше рядовых врачей и могли на своем примере обучать студентов, интернов и резидентов. Хорошим примером является сотрудничество с нашими научными центрами, расположенными в Алматы. Уверена, что такую практику интеграции следует продолжить. Для нас важно, чтобы выпускники всех медицинских вузов действительно соответствовали сегодняшним требованиям и вызовам здравоохранения страны и мира», – подчеркнула Дуйсенова.
Напомним, в Казахстане будет внедрена система медстрахования, разработанная с учетом передового международного опыта, основанная на солидарной ответственности государства, работодателя и каждого человека. При этом государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах – за себя.
Государство сохраняет за собой право обеспечивать граждан гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи: оказание медпомощи при социально значимых заболеваниях, неотложных состояниях, скорая медпомощь, санитарная авиация и вакцинация.
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