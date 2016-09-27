Дуйсенова: Выпускники медвузов РК должны соответствовать требованиям здравоохранения мира

Большая роль и особая ответственность возлагается на медицинские вузы.

Выпускники медицинских вузов должны соответствовать требованиям и вызовам здравоохранения страны и мира, заявила министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова в ходе заседания ученого совета КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, сообщает официальный сайт Главы Кабмина РК Primeminister.kz.

Дуйсенова разъяснила основные принципы системы медстрахования преподавателям Казахского Национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова.

Министр подчеркнула, что в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) большая роль и особая ответственность возлагается на медицинские вузы.

«Система подготовки кадров должна обеспечить возможность эффективной деятельности организаций здравоохранения в новых условиях. От квалификации и профессиональной подготовленности медицинских работников будет зависеть качество медицинских услуг и конкурентоспособность каждой клиники и системы здравоохранения в целом в условиях ОСМС. В этой связи ваш университет должен взять на себя роль лидера в реализации новых инициатив, стать ведущим академическим и исследовательским центром», – сказала Дуйсенова .

Министр также отметила важность тесного сотрудничества университета с организациями практического здравоохранения в предоставлении услуг населению.

«Важно, чтобы профессора и клиницисты университета реально были на порядок выше рядовых врачей и могли на своем примере обучать студентов, интернов и резидентов. Хорошим примером является сотрудничество с нашими научными центрами, расположенными в Алматы. Уверена, что такую практику интеграции следует продолжить. Для нас важно, чтобы выпускники всех медицинских вузов действительно соответствовали сегодняшним требованиям и вызовам здравоохранения страны и мира», – подчеркнула Дуйсенова.

Напомним, в Казахстане будет внедрена система медстрахования, разработанная с учетом передового международного опыта, основанная на солидарной ответственности государства, работодателя и каждого человека. При этом государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население. Работодатели – за наемных работников. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах – за себя.

Государство сохраняет за собой право обеспечивать граждан гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи: оказание медпомощи при социально значимых заболеваниях, неотложных состояниях, скорая медпомощь, санитарная авиация и вакцинация.