Улицу Ломоносова закроют на три дня

С 22 по 24 сентября будет закрыта улица Ломоносова от ул. Кереева до ул. Алтынсарина.
Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе сообщает, что в связи с проведением среднего ремонта дороги, с 22 по 24 сентября будет закрыта улица Ломоносова от ул. Кереева до ул. Алтынсарина.
Отдел ЖКХ приносит свои извинения за доставленные неудобства.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.