Улицу Ломоносова закроют на три дня

С 22 по 24 сентября будет закрыта улица Ломоносова от ул. Кереева до ул. Алтынсарина.

Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе сообщает, что в связи с проведением среднего ремонта дороги, с 22 по 24 сентября будет закрыта улица Ломоносова от ул. Кереева до ул. Алтынсарина.

Отдел ЖКХ приносит свои извинения за доставленные неудобства.