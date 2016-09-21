Улицу Ломоносова закроют на три дня

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Улицу Ломоносова закроют на три дня

С 22 по 24 сентября будет закрыта улица Ломоносова от ул. Кереева до ул. Алтынсарина.

Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе сообщает, что в связи с проведением среднего ремонта дороги, с 22 по 24 сентября будет закрыта улица Ломоносова от ул. Кереева до ул. Алтынсарина.

Отдел ЖКХ приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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