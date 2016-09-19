В РК разработали концепцию развития кино до 2050 года

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В РК разработали концепцию развития кино до 2050 года

В Казахстане разработана концепция развития кинематографа до 2050 года. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил сопредседатель Союза кинематографистов Казахстана Ахат Ибраев.

«Это один из самых серьезных документов, который создавался за последние несколько лет в области кино», - представил концепцию Ибраев, передает Казинформ.

«Сегодня мы впервые имеем на руках согласованный со всеми документ, нынешний проект закона, который проходит работу уже под юридическим пером. Я думаю, что мы сможем приятно удивить членов Правительства и Парламент своими предложениями. Потому что он достаточный квалифицирован», - добавил он.

В разработанную концепцию, по его словам, входит цепочка нормативно-правовых актов, а также Закон «О кино», который позволит облегчить нагрузку на бюджет.

«Но самое главное в концепции - мы предусматриваем налоговые льготы и для местных производителей. То есть условно, вы могли и не иметь господдержки и соответствующего финансирования. Но вы имеете право подать заявку на получение статуса национального кино для того, чтобы иметь определенные льготы в плане налогов. А это, к сведению, очень большие суммы», - добавил он.

По его словам, сегодня отечественных кинематографов больше волнуют вопросы транспарентности системы прокатов и дистрибуции.

«В рамках концепции подразумевается введение единой электронной системы, которая поможет отслеживать продажи билетов в онлайн-режиме. Это позволит сделать нашу сферу более привлекательной для инвесторов, зарубежных в том числе», - пояснил спикер.

«Говоря о зарубежном сотрудничестве, следует отметить, что Казахстан интересен сегодня своими локациями, у нас уже есть опыт по принятию зарубежных проектов и их съемок на нашей территории. Есть несколько шагов по развитию международного сотрудничества. Как один из вариантов решения проблемы - введение статуса СЭЗ на территории киностудии Казахфильм и введение налоговых льгот для зарубежных производителей», - добавил он.

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