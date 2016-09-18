В Актобе будут протезировать глаза

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В Актобе будут протезировать глаза

Место строительства офтальмологического центра. //Фото автора

Об этом рассказали после медицинского форума, когда гостям показывали строящиеся в городе больницы. За частным реабилитационным центром по Санкибай батыра начали строить офтальмологический центр. Он на 60 мест, с поликлиникой, лазерным центром, центром протезирования глаза и стационаром для детей и взрослых. Стоимость проекта 2,9 млрд. тенге. Сдача планируется в ноябре 2017 года. Тот же частный инвестор собирается строить рядом аллергоцентр. Срок сдачи объекта -2019год. Стоимость проекта 3, млрд.тенге.

Перед ответсекретарем минздрава, который приехал посмотреть на стройку, поставили вопрос о строительстве общежития для медработников, чтобы можно было приглашать специалистов. Немало врачей уезжают работать в Астану из-за проблем с жильем в Актобе. В трех соседствующих клиниках в перспективе будет работать 800 человек.

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