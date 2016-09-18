В Батыс-2 заложили парк здоровья

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В Батыс-2 заложили парк здоровья

Место расположения парка здоровья. //Фото автора

Первые ели здесь посадили 16 сентября приехавшие на медицинский форум известные врачи – руководитель республиканского центра трансплантации Жаксылык Досталиев, гендиректор научного центра нейрохирургии РК Серик Акшулаков. В посадке приняли участие также местные врачи, аким города Ильяс Испанов, секретарь облмаслихата Сания Калдыгулова.

Парк собираются сдать в октябре. У входа будут скамейки, в центре заработает фонтан.

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