В Батыс-2 заложили парк здоровья

Место расположения парка здоровья. //Фото автора

Первые ели здесь посадили 16 сентября приехавшие на медицинский форум известные врачи – руководитель республиканского центра трансплантации Жаксылык Досталиев, гендиректор научного центра нейрохирургии РК Серик Акшулаков. В посадке приняли участие также местные врачи, аким города Ильяс Испанов, секретарь облмаслихата Сания Калдыгулова.

Парк собираются сдать в октябре. У входа будут скамейки, в центре заработает фонтан.