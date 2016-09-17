В Актобе проходят антитеррористические учения

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В Актобе проходят антитеррористические учения

17 сентября с утра в Актобе звучат сирены, по городу с мигалками ездят полиция, скорая помощь, машины ДЧС и бронированные военные автомобили.

От очевидцев поступают сообщения об оцеплениях в разных районах города.

Как сообщили в пресс-службе ДВД, в Актобе проводятся антитеррористические учения, с целью проверки сил и средств по реагированию Актюбинского областного оперативного штаба по больше с терроризмом на угрозы террористического характера.

Актюбинцев призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять слухи.

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