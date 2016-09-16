Кресла почти за 2 миллиона тенге заказал акимат Актюбинской области

Автор:
Кресла почти за 2 миллиона тенге заказал акимат Актюбинской области

3 кресла за 1 млн 750 тысяч тенге для руководителя управления делами акима Актюбинской области и его посетителей хотел приобрести акимат области на сайте госзакупок.

Судя по описанию, кресла должны быть из натуральной телячьей кожи высокого качества, по краям обработанной декоративными гвоздями из латуни. Кроме того, кресло акимат хочел заказать с узором, выполненным из позолоченной латуни, передает Tengrinews.kz

Помимо кресла для руководителя, на сайте размещен заказ на покупку двух кресел для посетителей, стоимостью 560 тысяч тенге каждое.

Между тем, ситуацию со столь роскошными лотами пояснили в акимате Актюбинской области. По словам юриста госоргана Бакытбека Ахметжанова, специалист, размещавший заказ забыл изменить стоимость товара.

"Мы сегодня отменяем этот заказ. Сотрудник уменьшил количество кресел за неимением средств, но забыл изменить цену (...) Изначально мы хотели заказать 10 кресел для посетителей (1,1 миллиона тенге - Прим.автора) и шесть для руководителя (630 тысяч тенге - Прим. автора), но теперь сократили до трех. Одно предназначается для руководителя Управления делами акима области Адиля Сейсенбаева, еще два для посетителей. Мы сейчас исправляем это, отменяем заказ, с сайта госзакупок эта информация будет удалена. А что касается позолоченных элементов имелось в виду просто цвет такой, золотистый цвет на черном фоне, кресло из натуральной кожи, - поясняет юрист Бакытбек Ахметжанов. - Поставщики звонят, уточняют цвет, размер, лот был размещен до 3 октября. Но мы его снимаем".

Сегодня на сайте госзакупок лот на покупку кресел удален.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.09.2016, 11:42
  
Мусульмане Казахстана хотят подарить актюбинским чиновникам уникальные кресла 2
15.09.2016, 14:36
  
​Более 23 тысяч казахстанцев получают спецпособия
15.09.2016, 10:38
  
Следствие выдвинуло версии о происхождении миллиардов полковника Захарченко
14.09.2016, 22:10
  
Реальные доходы казахстанцев снизились на 10 процентов 5
13.09.2016, 19:18
  
Мы не платим за паводок и вывоз снега, а на СПК тратим бюджетные деньги
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (12):
Сортировать:
фото пользователя Красава
Красава
Не было бы слова, лот бы  прошел, его получил бы чей то родственник, деньги пополам, а в  офис акимата простые кресла по 25-30 тыс.
Ответить
16.09.2016, 10:49
фото пользователя Малинка
Малинка
Описание как у трона.
Ответить
16.09.2016, 11:00
фото пользователя Keks1
Keks1
"Поставщики звонят, уточняют цвет, размер"
Пол теленка, возраст, знак зодиака, марку латуни...
Ответить
16.09.2016, 11:13
фото пользователя Малинка
Малинка
Телячья кожа,дуб,позолоченная латунь,спинка должна точно повторять контуры позвоночника.

Если не секрет,чей это позвоночник? Кресло чуть ли не ортопедическое.
Чуть ли не лечебное.
Ответить
16.09.2016, 11:23
фото пользователя Keks1
Keks1
"чей это позвоночник? "
Рентген позвоночника, в студию!!! wink
Ответить
16.09.2016, 11:44
фото пользователя Малинка
Малинка
winkwink,Еще анализы пусть приложат!!
Ответить
16.09.2016, 11:53
фото пользователя Keks1
Keks1
Чтобы кожа телячья аллергию не вызвала? wink
Ответить
16.09.2016, 11:55
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Вот поэтому весь бюджет должен быть в свободном доступе, включая кредиты и заимствования государства, налоговые и прочие поступления. Короче все... И это не трудно с математической и программной точки зрения.
Ответить
16.09.2016, 11:31
фото пользователя Малинка
Малинка
Правильно говорите,весь бюджет,особенно расходную часть необходимо на всеобщее обозрение выставить.Может хоть так будет порядок.
Ответить
16.09.2016, 11:40
фото пользователя Keks1
Keks1
Малинка, много будешь знать...))) Зачем тебе лишний раз расстраиваться?)))
Ответить
16.09.2016, 11:43
фото пользователя Малинка
Малинка

Да,ты верно говоришь.Там наверно как увидишь цифры,глаза вылезут с орбит.tongue
Значит,если не захотят выкладывать отчеты об использовании бюджетных средств,буду считать за заботу о себе в том числе.
Ответить
16.09.2016, 11:48
фото пользователя Малинка
Малинка
"Катапульта"у космонавтов попроще наверно.Что за байские замашки?
Ответить
16.09.2016, 11:36
Последние новости раздела
Главный редактор «Республики» объявила о закрытии портала
Мусульмане Казахстана хотят подарить актюбинским чиновникам уникальные кресла 2
Казахтелеком предлагает актюбинцам бесплатно подключиться к пакету «Семейное решение» и выиграть смартфон 2
​Шестерых детей, которые жили без родителей, переселили в съемную квартиру 10
В Казахстане 12 тысяч неблагополучных семей
Родителей террористов предложили наказывать в РК 8
Казахстанские вузы с 2017 года станут некоммерческими организациями 1
В дома жителей Алгинского района провели газ
В Актюбинской области открыли новую школу
В РК хотят ужесточить законы в отношении террористов по примеру Запада