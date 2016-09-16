Кресла почти за 2 миллиона тенге заказал акимат Актюбинской области

3 кресла за 1 млн 750 тысяч тенге для руководителя управления делами акима Актюбинской области и его посетителей хотел приобрести акимат области на сайте госзакупок.

Судя по описанию, кресла должны быть из натуральной телячьей кожи высокого качества, по краям обработанной декоративными гвоздями из латуни. Кроме того, кресло акимат хочел заказать с узором, выполненным из позолоченной латуни, передает Tengrinews.kz

Помимо кресла для руководителя, на сайте размещен заказ на покупку двух кресел для посетителей, стоимостью 560 тысяч тенге каждое.

Между тем, ситуацию со столь роскошными лотами пояснили в акимате Актюбинской области. По словам юриста госоргана Бакытбека Ахметжанова, специалист, размещавший заказ забыл изменить стоимость товара.

"Мы сегодня отменяем этот заказ. Сотрудник уменьшил количество кресел за неимением средств, но забыл изменить цену (...) Изначально мы хотели заказать 10 кресел для посетителей (1,1 миллиона тенге - Прим.автора) и шесть для руководителя (630 тысяч тенге - Прим. автора), но теперь сократили до трех. Одно предназначается для руководителя Управления делами акима области Адиля Сейсенбаева, еще два для посетителей. Мы сейчас исправляем это, отменяем заказ, с сайта госзакупок эта информация будет удалена. А что касается позолоченных элементов имелось в виду просто цвет такой, золотистый цвет на черном фоне, кресло из натуральной кожи, - поясняет юрист Бакытбек Ахметжанов. - Поставщики звонят, уточняют цвет, размер, лот был размещен до 3 октября. Но мы его снимаем".

Сегодня на сайте госзакупок лот на покупку кресел удален.