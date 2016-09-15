Казахстанские вузы с 2017 года станут некоммерческими организациями

С 2017 года государственные и национальные вузы приобретут статус некоммерческих акционерных обществ со 100-ным госучастием.

Предусмотрено поэтапное расширение управленческой самостоятельности с учетом опыта Назарбаев Университета.

Об этом сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Дархан Ахмед-Заки на пресс-конференции в СЦК, сообщает официальный сайт Премьер-Министра РК Primeminister.kz.

Согласно Плану нации, в Казахстане предусмотрено «поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев Университета , а также трансформация частных вузов в некоммерческие организации в соответствии с международной практикой».

«С 2016 года в 28 вузах функционируют наблюдательные советы и внедряется выборность ректоров, а также их отчетность перед общественностью. С 2017 года планируется предоставление базовым вузам, осуществляющим подготовку кадров для предприятий ГПИИР, самостоятельности на основе программ развития. С 2021 года данный опыт будет транслироваться на остальные вузы», – прокомментировал Ахмед-Заки.

По его словам, предполагается преобразование государственных и национальных вузов в новую организационно-правовую форму – некоммерческое акционерное общество со 100-процентным государственным участием.

Также, как сообщили в МОН РК , будут проработаны механизмы по трансформации частных вузов в некоммерческие организации образования. Переход вузов на новые организационно-правовые формы будет предусматривать создание наблюдательных советов, эндаумент-фондов, ежегодную публичную отчетность и проведение аудита финансовой деятельности.

В настоящее время разработан проект концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений», который находится на согласовании в госорганах.