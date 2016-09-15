Казахстанские вузы с 2017 года станут некоммерческими организациями

С 2017 года государственные и национальные вузы приобретут статус некоммерческих акционерных обществ со 100-ным госучастием.
Предусмотрено поэтапное расширение управленческой самостоятельности с учетом опыта Назарбаев Университета.
Об этом сообщил директор Департамента высшего и послевузовского образования
Согласно Плану нации, в Казахстане предусмотрено «поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта
«С 2016 года в 28 вузах функционируют наблюдательные советы и внедряется выборность ректоров, а также их отчетность перед общественностью. С 2017 года планируется предоставление базовым вузам, осуществляющим подготовку кадров для предприятий ГПИИР, самостоятельности на основе программ развития. С 2021 года данный опыт будет транслироваться на остальные вузы», – прокомментировал Ахмед-Заки.
По его словам, предполагается преобразование государственных и национальных вузов в новую организационно-правовую форму – некоммерческое акционерное общество со 100-процентным государственным участием.
Также, как сообщили в
В настоящее время разработан проект концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений», который находится на согласовании в госорганах.
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