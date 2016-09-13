Эмир Байгазин ищет актеров для своего нового фильма

Режиссер готовится к съемкам третьего фильма о подростках и официально объявил всеказахстанский кастинг на главные роли в картине под рабочим названием «Река».

В новом фильме под рабочим названием «Река» речь пойдет о подростке Аслане, который вынужден стремительно повзрослеть. В уединенном ауле строгий отец хочет воспитать в сыне мужчину, чтобы тот стал примером для четверых младших братьев.

На кастинг приглашаются мальчики от 4 до 12 лет азиатской внешности:

1. Мальчик азиатской внешности, живущий в городе. 11-12 лет. Русскоязычный. Светловолосый, светлоглазый (зелёные или голубые глаза), белокожий. Обаятельный и уверенный в себе. Открытый и способный на равных общаться со взрослыми. Спортивный. Желательны навыки плавания.

2. Мальчик азиатской внешности, живущий в городе. 11-12 лет. Казахскоязычный. Смуглый, веснушчатый. Худощавый и жилистый. Спокойный, рассудительный. Спортивный. Желательны навыки плавания.

3. Мальчики-двойняшки или близнецы, которые живут или могли бы жить в сельской местности. 9-10 лет. Казахскоязычные. Смуглые, худощавые и жилистые. Подвижные, активные и непоседливые. Хулиганистый тип. Спортивные. Желательны навыки плавания.

4. Мальчик азиатской внешности, который живет или мог бы жить в сельской местности. 7-8 лет. Казахскоязычный. Смуглый. Замкнутый тип. Спокойный, малоподвижный, с неторопливыми движениями. Желательны навыки плавания.

5. Мальчик, который живет или мог бы жить в сельской местности, 4-5 лет. Казахскоязычный. Смуглый. Жизнерадостный и улыбчивый, подвижный и активный. Любимец семьи.

Для участия нужно отправить фотографию ребенка с указанием ФИО, возраста, роста, веса на почтовый адрес: kinoreka@mail.ru. Фото должно быть качественным и сделано на нейтральном сером фоне.

Организаторы отмечают, что особое внимание будет уделяться анкетам пятерых родных братьев, которые соответствуют типажам, указанным в пунктах 2-5.

За приемом анкет претендентов и другими новостями можно следить на официальных страницах в Instagram (@film_reka), VK («Фильм «Река» Эмира Байгазина»), Facebook («Фильм «Река» Эмира Байгазина»).

Напомним, Эмир Байгазин уроженец Актюбинской области. Его отец Кенжегазы Байгазин возглавляет детдом в Алге. Он стал первым казахстанским режиссёром, чей дебютный фильм участвовал в конкурсной программе Берлинского международного кинофестиваля. В 2013 году картина «Уроки гармонии» удостоилась на 63 Берлинале «Серебряного медведя».

В 2016 году второму фильму трилогии «Раненый ангел» был присужден Специальный приз жюри на кинофестивале в Чонджу (Южная Корея), а также премия «Лучший режиссёр» на международном кинофестивале в Кошице (Словакия) и гран-при МКФ Funf Seen Filmfest в Германии. Мировая премьера «Раненого ангела» состоялась в феврале этого года в рамках официальной программы 66 Берлинского кинофестиваля Panorama Special.