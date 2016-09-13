Для малонаселенного Казахстана, считают скептики, такая проблема требует принятия жестких мер.

В Казахстане предложили запретить аборты . По словам психологов и религиоведов, это позволит сохранить жизнь ребенку и матери, передает телеканал "Астана".

В стране ежегодно растет число абортов среди девушек детородного возраста, говорят гинекологи. По официальной статистике, каждая третья женщина в Казахстане хотя бы раз прерывала беременность на ранней стадии. Но, по мнению врачей, запрет аборта моментально приведет к криминальной практике. К тому же на рынке активизировалась подпольная продажа таблеток по прерыванию беременности. Их, по словам медиков, завозят из Китая.

Пока одни пытаются избавиться от плода, другие наоборот не могут забеременеть, и вынуждены делать искусственное оплодотворение. При этом результат не всегда положительный. А стоимость процедуры превышает миллион тенге. Проблема в том, что не все дожидаются своей очереди. Только в Восточно-Казахстанской области на 60 квот претендуют свыше 500 человек. Сегодня в Казахстане каждая пятая супружеская пара считается бесплодной.

Прошло очень много лет, а Гульфайруз до сих пор трудно говорить о прошлом. Это были тяжелые девяностые. Молодая семья с маленьким ребенком. Постоянная нехватка денег. Позволить себе еще детей в тот момент не могли, говорит женщина. Она сделала сначала один аборт, а за ним и другой.

Гульфайруз:

- Своей квартиры не было, жили в общежитии.Работы не было. Как-то выживать надо было, одного ребёнка было тяжело поднимать, не то, что второго.

Такую внутреннюю трагедию пережила каждая третья казахстанка. Или согласно официальной статистике, ежегодно свыше 100 тысяч будущих матерей. На самом деле цифра в разы больше, говорят специалисты. Ведь есть еще частные клиники, где делают аборты , и подпольная продажа специальных средств

Марина Тимофеева, координатор программы планирования семьи по СКО :

- Таблетки, которые заводятся из Китая. Человек, который продает эти таблетки, он не знает срок беременности у этой женщины. А принимать их можно в определенные периоды. По нашим законам это неделя после последней менструации . Но бывали случаи, когда делали и на 37 недели, и на 30. Когда это уже ребенок. Понятно, что он останется жив, но с какими показателями…

Для малонаселенного Казахстана, считают скептики, такая проблема требует принятия жестких мер. А потому в стране вновь заговорили о запрете на аборт. Основной довод в том, что сегодня к медицинской процедуре все чаще прибегают подростки и девушки детородного возраста до 25 лет.

Мадина Усимбекова, психолог «Центра исследования религиозных проблем» Управления по делам религий ЮКО:

- В Конституции прописано, что государство должно защищать жизнь любого человека. Даже если это не родившийся ребенок, но у него уже бьется сердце в 140 ударов в минуту. Поэтому я считаю необходимо продумать отмену абортов на законодательном уровне Чем же может обернуться аборт? Врачи предупреждают о гормональных нарушениях, воспалениях, инфекции, и сильной депрессии. Так называемый постабортный синдром и комплекс вины перед не родившимся малышом

Павел Моисеев, психолог психоневрологического диспансера СКО:

- Очень негативно отражается как на сексуальной, так и на личностной сфере. Последствия могут быть разными: от тревожно-депрессивных расстройств, до серьезных психических заболеваний, которые требуют медикаментозного лечения и длительного нахождения в стационарах. Самый страшный диагноз после аборта – бесплодие . Сейчас им в стране страдают 17 процентов супружеских пар или каждая пятая семья.

Маргарита, вместе с мужем стоят в очереди на ЭКО уже несколько лет. Признаются, испробовали все традиционные способы: ходили по знахаркам, посещали святые места, но зачать малыша не получается.

Маргарита:

- Продали с мужем бабушкину дачу и машину. Вырученные средства потратим на ЭКО. У нас другого выхода стать родителями нет. Да и годы идут. Поэтому будем делать ЭКО платно.

Только в Восточном Казахстане в очереди на ЭКО свыше 500 пар. НО в год воспользоваться бесплатным шансом смогут лишь 60 из них. И это при том, что в стране специализируются на репродукции 20 клиник. Правда, госзаказ по требованиям Минздрава , у пяти: в Алматы, Астане и Таразе .

Ада Шульженко, врач-репродуктолог, ВКО:

- Каждая 5 супружеская пара в РК бесплодная, государство выделяет определенное количество квот, бесплатных для таких супружеских пар, но, конечно, учитывая размах этого бедствия скажем так количества этих квот на всех нуждающихся не хватает. Чтобы как-то помочь отчаявшимся, врачи даже обращались в банки с просьбой открыть специальную кредитную программу, но пока инициативу не поддержали.

Андрей Буйненко, заместитель директора областной клинической больницы, Карагандинская область :

- Уменьшить стоимость возможно не получится. Оборудование и медикаменты дорогие. Государство дает льготные квоты и пациентки имеют возможность забеременеть. Конечно, лучше повысить число квот. Есть страны, где это вообще бесплатно. Это увеличит рождаемость.

Бесплодные пары и женщины с нежелательной беременностью – звенья одной цепи, - убеждены медики. Но запретами на аборт эту проблему не решить.

Индира Какимова, представитель совета общественности ВКО:

- Категорически сейчас нельзя законодательно запрещать аборты. И детей начнут выбрасывать, и повысится категория детдомовских детей. Будет повышен уровень беспризорности и все это привет к социальному конфликту.

Сторонников и противников этой процедуры много, доводов тоже. На одной чаше весов - вопросы вероисповедания, медицинские показатели матери, и демографическая ситуация в стране, с другой – свобода выбора, финансовый вопрос. Ведь материнский капитал в стране так и не создали. А уход за детьми требует больших затрат. Общественники сходятся в одном, стоит пропагандировать планирование семьи.

Елена Калюжная, главный акушер-гинеколог СКО:

- Они же дорогостоящие оральные контрацептивы, и некоторым они не по карману. Поэтому государством будут закупать целенаправленно. Мы охватим 100 процентов эти группы женского населения.

Алина Орлова, председатель ОО «Центр поддержки женщин»:

- Я считаю нужно начинать информационную деятельность по репродуктивному здоровью, по половым вопросам прямо с младших классов. Начиная с первого, нулевого класса, не давать полностью все, а какие-то элементы, помаленьку, таким образом развивать наших детей в половом отношении.

Работа в этом направлении уже началась. Казахстанским медикам поручили половое воспитание школьников. Они в свою очередь намерены подключить к диалогу педагогов и родителей.