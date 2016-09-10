Актюбинский Департамент Юстиции под арестом

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Актюбинский Департамент Юстиции под арестом

Речь идет о здании, которое оценили в 340 миллионов тенге в счет долга «СПК Актобе», передает корреспондент "Диапазона".

По документам областного маслихата, кредиторский долг у «СПК Актобе» - 660 миллионов тенге (по итогам 2015). Долги образовались

в 2011-2014 годах. На все счета и имущество компании наложены аресты.

К августу этого года снят арест с имуществ «СПК Актобе» и со счетов в банках. Но здание Департамента Юстиции, находящееся на балансе СПК, все еще под арестом. Его оценили в 340 миллионов тенге. Сообщается, что его передают в счет погашения долга. Всего по решению суда долг у СПК в 387 миллионов тенге.

В 2015 году убытки СПК, по данным независимого аудита, составил более 250 миллионов тенге. Между тем СПК арендовал здание с ежегодной оплатой в 12,5 миллионов тенге. В итоге на конец 2015 года образовался долг в 5,5 миллионов.

В СПК есть 18 дочерних компании, но никаких дивидендов не получено. В то же время руководство СПК заявляет, что в этом году компания уже заработала 114 млн тенге. Открыли мини-рынки и социальные магазины (в Нур Сити и Батыс-2). На них потратили 16 миллионов, теперь просят 46 миллионов. Для новых мини-рынков СПК требует 24 миллиона. Кроме прошения денег, СПК сообщил о своих расходах. В этом голу они составили более 70 миллионов тенге. СПК просил 250 миллионов на развитие кооперации, но акимат им отказал.

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