Авария произошла 5 июля на пересечении улиц Шолохова и Тюленина, сообщает Уральская неделя. Как утверждает виновник аварии — по решению суда -Мирлан Джумагалиев, он на своей машине проезжал перекресток, на зеленый свет светофора. В это время на его машину совершил наезд на служебном автомобиле Данияр Кульжанов, исполняющий обязанности начальника по вопросам молодежной политики. В момент ДТП в автомобиле находилась зампред партии «Нуротан» Гульназ Кульжанова.
Апелляционный суд ЗКО оставил без изменения решение о ДТП с участием служебного автомобиля партии «Нуротан»
Интересная новость? Добавить в закладки
Последние новости раздела
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.