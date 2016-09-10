Апелляционный суд ЗКО оставил без изменения решение о ДТП с участием служебного автомобиля партии «Нуротан»

Авария произошла 5 июля на пересечении улиц Шолохова и Тюленина, сообщает Уральская неделя. Как утверждает виновник аварии — по решению суда -Мирлан Джумагалиев, он на своей машине проезжал перекресток, на зеленый свет светофора. В это время на его машину совершил наезд на служебном автомобиле Данияр Кульжанов, исполняющий обязанности начальника по вопросам молодежной политики. В момент ДТП в автомобиле находилась зампред партии «Нуротан» Гульназ Кульжанова.