6 театров страны выступят на фестивале в Актобе

С 12 по 16 сентября, в Актобе пройдет республиканский фестиваль драматических театров. Актёры из 6 театров разных городов страны будут выступать с лучшими спектаклями.

Организаторы фестиваля уверены, что такие мероприятия необходимы для развития театрального искусства в Казахстане. Они помогают сохранять и развивать традиционное театральное искусства, выявляют способных и талантливых артистов и режиссеров, воспитывают у подрастающего поколения чувства патриотизма.

Фестиваль будет проходить в Актюбинском областном драматическом театре имени Т. Ахтанова.

На сцене со своими лучшими спектаклями выступят театральные коллективы 6 городов страны:

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева;

Республиканский немецкий драматический театр;

Атырауский областной казахский драматический театр имени Махамбет;

Северо-Казахстанский областной казахский музыкально-драматический театр имени С.Муканова;

Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Н.Жантурина;

Актюбинский областной драматический театр имени Т. Ахтанова.

Жители и гости города Актобе познакомятся с историческими постановками, а также с классическими произведениями таких авторов, как У. Шекспир, А. Чехов, Н. Гоголь, Ч. Айтматов.

Официальное открытие мероприятия состоится 12 сентября в 18.00 в здании Актюбинского областного драматического театра имени Т. Ахтанова.

Спектакли будут показывать ежедневно с 12 по 16 сентября в 11.00 и 19.00.

16 сентября в 17.00 пройдет награждение победителей и торжественное закрытие фестиваля.