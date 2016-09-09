6 театров страны выступят на фестивале в Актобе

С 12 по 16 сентября, в Актобе пройдет республиканский фестиваль драматических театров. Актёры из 6 театров разных городов страны будут выступать с лучшими спектаклями.
Организаторы фестиваля уверены, что такие мероприятия необходимы для развития театрального искусства в Казахстане. Они помогают сохранять и развивать традиционное театральное искусства, выявляют способных и талантливых артистов и режиссеров, воспитывают у подрастающего поколения чувства патриотизма.
Фестиваль будет проходить в Актюбинском областном драматическом театре имени Т. Ахтанова.
На сцене со своими лучшими спектаклями выступят театральные коллективы 6 городов страны:
- Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева;
- Республиканский немецкий драматический театр;
- Атырауский областной казахский драматический театр имени Махамбет;
- Северо-Казахстанский областной казахский музыкально-драматический театр имени С.Муканова;
- Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Н.Жантурина;
- Актюбинский областной драматический театр имени Т. Ахтанова.
Жители и гости города Актобе познакомятся с историческими постановками, а также с классическими произведениями таких авторов, как У. Шекспир, А. Чехов, Н. Гоголь, Ч. Айтматов.
Официальное открытие мероприятия состоится 12 сентября в 18.00 в здании Актюбинского областного драматического театра имени Т. Ахтанова.
Спектакли будут показывать ежедневно с 12 по 16 сентября в 11.00 и 19.00.
16 сентября в 17.00 пройдет награждение победителей и торжественное закрытие фестиваля.
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