6 театров страны выступят на фестивале в Актобе

Автор:
6 театров страны выступят на фестивале в Актобе

С 12 по 16 сентября, в Актобе пройдет республиканский фестиваль драматических театров. Актёры из 6 театров разных городов страны будут выступать с лучшими спектаклями.

Организаторы фестиваля уверены, что такие мероприятия необходимы для развития театрального искусства в Казахстане. Они помогают сохранять и развивать традиционное театральное искусства, выявляют способных и талантливых артистов и режиссеров, воспитывают у подрастающего поколения чувства патриотизма.

Фестиваль будет проходить в Актюбинском областном драматическом театре имени Т. Ахтанова.

На сцене со своими лучшими спектаклями выступят театральные коллективы 6 городов страны:

  • Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева;
  • Республиканский немецкий драматический театр;
  • Атырауский областной казахский драматический театр имени Махамбет;
  • Северо-Казахстанский областной казахский музыкально-драматический театр имени С.Муканова;
  • Мангистауский областной музыкально-драматический театр имени Н.Жантурина;
  • Актюбинский областной драматический театр имени Т. Ахтанова.

Жители и гости города Актобе познакомятся с историческими постановками, а также с классическими произведениями таких авторов, как У. Шекспир, А. Чехов, Н. Гоголь, Ч. Айтматов.

Официальное открытие мероприятия состоится 12 сентября в 18.00 в здании Актюбинского областного драматического театра имени Т. Ахтанова.

Спектакли будут показывать ежедневно с 12 по 16 сентября в 11.00 и 19.00.

16 сентября в 17.00 пройдет награждение победителей и торжественное закрытие фестиваля.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.09.2016, 16:00
  
Ваххабитов и лагерь боевиков увидели актюбинцы в театре
03.09.2016, 22:35
  
​На спектакле про ваххабитов был аншлаг 7
30.08.2016, 14:01
  
Фанатка ФК «Актобе» делает амулеты, которые ловят плохие сны 9
22.08.2016, 19:48
  
По Актобе прошлись защитница Земли и тренеры покемонов 3
09.08.2016, 20:08
  
Химия, космос, саксофон. Сергей Летов выступил в Актобе на Суховее
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​В Актобе на Курбан айт будут ездить дополнительные автобусы
Где будут приносить жертвоприношения на Курбан айт в Актобе (КАРТА) 1
Запрещать носить паранджу и никаб в Казахстане не будут 5
Самый крупный арт-проект в Казахстане реализовали в Шымкенте 5
Парковаться вблизи подъездов и детских площадок могут запретить в Казахстане 23
Опасные для здоровья бактерии нашли в молочной продукции на прилавках Казахстана 11
В выходные актюбинцев приглашают отметить День семьи 6
Главного тренера хоккейного клуба "Барыс" Андрея Назарова отправили в отставку
Запрет абортов в Казахстане грозит ростом криминала 1
Школьницу выгнали с урока за брюки неправильного кроя в Алматы 20