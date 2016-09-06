Школьницу выгнали с урока за брюки неправильного кроя в Алматы

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Очередной школьный скандал: 10-летнюю ученицу выгнали с урока русского языка за зауженные брюки.

Жительница Алматы Фарида Кайсар оказалась в эпицентре очередного школьного скандала. На этот раз в числе пострадавших оказалась её 10-летняя дочь, которую учитель выгнала из класса из-за несоответствующую уставу школы одежду. Женщина написала гневный пост на своей странице в Facebook, передает Информбюро.

По словам Фариды ей больше ничего не оставалось, кроме как пойти к директору школы.

"Там меня, надеюсь, услышали! - пишет женщина. - Я согласилась, что, возможно, моя дочь одета в брюки не классические и без полоски посередине, но есть как минимум несколько вариантов решения этого вопроса: Сделать устное предупреждение; Сделать письменное предупреждение; Довести до сведения родителей а) самостоятельно, б) через классного руководителя; В конце концов, вызвать родителей в школу!"

Фарида считает, что выгонять ребёнка с урока – признак непрофессионализма. Она потребовала от директора, чтобы учитель попросила прощения у девочки на глазах у всего класса.

"Разве ребенок виноват, что мама купила не те брюки (хотя этот вопрос ещё оставляю открытым, буду изучать!)" – резюмировала Фарида.

Но на этом скандал не был исчерпан. На возмутившуюся маму ополчились родители других детей. По словам женщины, все родители поддерживают учителя, требуют уважения к нему. Обвинили Фариду в том, что требование извиниться подтолкнёт учителя отказаться от преподавания в этом классе вовсе.

По мнению заместителя руководителя управления образования города Алматы Гульбану Амиртаевой, данный случай подлежит крупному разбирательству.

"Никто, ни при каких обстоятельствах не имеет права выгонять ребёнка с уроков, тем более из-за школьной формы. Даже если ученик пришёл в школу не в форме, учитель должен сделать замечание самому ученику, сообщить родителям. Но выгонять нельзя ни в коем случае. Кроме того, брюки девочкам разрешены, также как юбки и сарафаны. Мы просим маму прийти к нам в управление, назвать школу и руководителя. Мы немедленно примем соответствующие меры", - сказала Гульбану Амиртаева.

Пост Фариды Кайсар сразу же вызвал бурю негодования среди пользователей казахстанского сегмента Facebook. Большинство комментаторов встали на сторону разъярённой мамы.

Аналогичный случай произошёл 1 сентября в Астане. В день знаний первоклассницу выставили с торжественной линейки за то, что у неё на голове не было белых бантов.

После этого мама ребёнка заявила о своём намерении перевести малышку в другой класс.

"Посчитав, что она всё же меня игнорирует, я решила, что лучше будет перевести ребенка к другому преподавателю. На вахте мне сказали, что вопросами перевода ребёнка занимается завуч по воспитательной работе, и подсказали, как её найти... Завуч поддержала меня в том, что действия преподавателя на линейке были неправомерны, но не поддержала в желании перевести дочь к другому преподавателю".