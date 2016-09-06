Болезнь Альцгеймера может спровоцировать загрязненный воздух

Автор:
Болезнь Альцгеймера может спровоцировать загрязненный воздух

Загрязненный воздух может являться одним из факторов, провоцирующих развитие болезни Альцгеймера, говорится в новом исследовании британских ученых, сообщает BBC.

Исследователи из Центра по изучению болезни Альцгеймера в Британии обнаружили крошечные частицы магнитной окиси железа в тканях мозга людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Частицы токсичного вещества были обнаружены преимущественно у тех, кто живет в городах с сильно загрязненным воздухом.

В исследовании ученых говорится, что прямой причинно-следственной связи между наличием частиц магнитной окиси железа в тканях мозга и развитием болезни пока не выявлено, однако необходимо дальнейшее изучение влияния окружающей среды на развитие болезни Альцгеймера. Магнетит, накапливаясь в клетках головного мозга, является причиной образования свободных радикалов, наносящих вред клеткам мозга.

Болезнь Альцгеймера – это неизлечимое возрастное заболевание, поражающее головной мозг и характеризующееся снижением интеллекта, психоэмоциональным расстройством и изменением характера.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2016, 20:48
  
Чтобы в Актобе не воняло, на поля с бардой пустили бактерии 4
22.08.2016, 19:23
  
Почему не поддерживают тех, кто озеленяет свой двор? 50
22.08.2016, 18:55
  
Нагадили возле рек мы, а нашим детям в этом жить 4
16.08.2016, 12:12
  
Орь. Река, которой больше нет 11
16.08.2016, 12:29
  
Причиной гибели рыбы инспекторы назвали дожди и жару 5
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Самая быстрая девочка-боксёр из Казахстана поражает своими способностями
Выявлять радикалов будут имамы среди своих прихожан
Многодетная семья из Актобе может стать лучшей в Казахстане
24 Дариги Назарбаевых и 12 Каримов Масимовых проживают в Казахстане 4
Социологи выяснили сколько граждан Казахстана считают себя казахстанцами
Заключенные возможно смогут общаться с родными через Skype
Ректоров четырех казахстанских вузов ищет МОН РК
Останки Кейки батыра вернут Казахстану в ближайшее время
Онлайн-сервис «Честное слово» - решение финансовых проблем в течение получаса
Тысячи жизней спасла санавиация Казахстана за годы своей работы