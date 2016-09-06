24 Дариги Назарбаевых и 12 Каримов Масимовых проживают в Казахстане

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, больше всех тезок среди казахстанских чиновников у заместителя премьер-министра РК Дариги Назарбаевой.

У нее 24 тезки (совпадают имя и фамилия). В списке лидирует Мангистауская область, где проживают семь девушек по имени и фамилии Дарига Назарбаева, в Алматинской - пять, в ЮКО - четыре. Возраст тезок - от одного года до 13 лет, есть и 48-летняя Дарига Назарбаева. Напомним, заместителю премьер-министра РК 53 года, сообщает Tengrinews.kz.

У премьер-министра Карима Масимова 11 тезок. Наибольшую популярность имя и фамилия главы Кабмина имеют в Алматинской области, где проживают семь его тезок. Возраст однофамильцев - от одного года до десяти лет.

Восемь тезок у председателя Национального Банка Данияра Акишева. Самому молодому однофамильцу и одноименнику главного банкира страны восемь лет, родом он из Атырауской области.

У министра обороны Имангали Тасмагамбетова семь тезок. Самому младшему из них еще нет и года.

Шесть тезок у председателя Национального бюро по противодействию коррупции Кайрата Кожамжарова. Возраст однофамильцев варьируется от 31 до 47 лет.

С именем и фамилией Даурен Абаев, кроме министра информации и коммуникаций, в Казахстане проживают еще четыре человека. Возраст тезок - 15, 22, 29 и 41 год.

У председателя Сената Парламента Касым-Жомарта Токаева трое тезок в возрасте пяти, шести и 12 лет.

Трое тезок у главы национального холдинга "Байтерек" Ерболата Досаева. Самому младшему из них девять лет.

У председателя Президиума НПП РК "Атамекен" Тимура Кулибаева два тезки - из Астаны и Жамбылской области.

У спикера Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина один 45-летний тезка, проживающий в Акмолинской области.

Один тезка и у акима Алматы Бауыржана Байбека. Мальчик, которому нет еще и года, проживает в Южно-Казахстанской области.