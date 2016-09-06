Останки Кейки батыра вернут Казахстану в ближайшее время

Останки Кейки батыра, хранившиеся десятки лет в Кунсткамере Санкт-Петербурга, будут возвращены в Казахстан в ближайшее время.

Об этом стало известно на встрече министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы с российским коллегой, министром культуры России Владимиром Мединским в Москве, передает телеканал «Хабар 24».