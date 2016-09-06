Останки Кейки батыра вернут Казахстану в ближайшее время

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Останки Кейки батыра вернут Казахстану в ближайшее время

Останки Кейки батыра, хранившиеся десятки лет в Кунсткамере Санкт-Петербурга, будут возвращены в Казахстан в ближайшее время.

Об этом стало известно на встрече министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы с российским коллегой, министром культуры России Владимиром Мединским в Москве, передает телеканал «Хабар 24».

Как сообщает телеканал, казахстанские историки установили, что вместе с черепом Кейки батыра в Петербургском музее антропологии и этнографии находятся останки как минимум семи его соратников, их позже планируют вернуть в Казахстан.

«С учетом особой значимости этих предметов для истории казахского народа, истории Казахстана, мы дали поручение нашим ученым еще раз внимательно посмотреть возможности дальнейшей музеефикации, дальнейшей судьбы этих останков», - сказал министр культуры России Владимир Мединский.

«Я думаю, что в течение двух недель мы уже сможем привести в соответствие и вернуть их в Казахстан. Сейчас уже есть договоренность с венгерскими учеными, они уже берут ДНК, чтобы не было кривотолков, они точно устанавливают - Кейки батыр ли это, есть прямые потомки этой легендарной личности», - заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Возвращение останков лидера национального освободительного движения прошлого столетия - значимой для Казахстана реликвии - стало возможным благодаря совместной работе ученых и политиков обеих стран. Министры подписали Программу о сотрудничестве в сфере культуры на ближайшие два года. Они договорились развивать сотрудничество в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного дела, а также продвигать новые инициативы по сохранению всемирного наследия.

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