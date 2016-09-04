Житель Павлодара сделал предложение своей девушке на финише "Астана Марафона"

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Житель Павлодара сделал предложение своей девушке на финише "Астана Марафона"

Фото Today.kz.

Участник благотворительного международного "Астана Марафона" Вячеслав Демченко из Павлодара сделал предложение своей девушке, финишировав на дистанции 42,2 километра, передает Today.kz.

Как рассказал сам Вячеслав Демченко, мысль сделать предложение руки и сердца своей девушке на марафоне пришла к нему два месяца назад во время подготовки к забегу.

"Я всегда стараюсь удивлять Юлию. Мы встречаемся уже два года. Во время тренировок у меня возникла идея сделать ей предложение на марафоне, и я ее реализовал. Она тоже меня удивила – стояла четыре часа на финише с плакатом в руках и ждала меня. Получается, мы друг другу сделали сюрприз. Были разные приятные подарки и моменты раньше, но это, можно сказать, венец коллекции. Нам очень помогли друзья. Они смогли договориться с организаторами", - сообщил Вячеслав Демченко.

Для его избранницы этот поступок оказался сюрпризом. Девушка расплакалась, но все же дала согласие, сообщает Zakon.kz.

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