​На спектакле про ваххабитов был аншлаг

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​На спектакле про ваххабитов был аншлаг

В субботу, 3 сентября в драмтеатре состоялась премьера спектакля казахской труппы "Кто стучится в мою дверь".

Вход был свободный, в зале поставили дополнительно стулья, так как был аншлаг. На премьеру пришёл аким области Бердыбек Сапарбаев.

Пьесу ставил режиссер-постановщик из Алматы Нурлан Жуманиязов. В пьесе, продолжительностью 1 час 20 минут актеры показали историю молодой семьи, которую вовлекли в радикальное религиозное течение.

Семья с маленькой дочкой отправилась в Сирию. На протяжении всего действа звучит тревожная музыка, все смотрится на одном дыхании. Женщина в черном одеянии заставляет свою дочь одеть такую же одежду, девочка и бабушка с дедушкой сопротивляются. Им не удаётся образумить дочь и вместе с зятем и внучкой она уезжает в Сирию. Мурашки по коже вызывают бородатые ваххабиты, размахивающие автоматом. Ужас, шепчут зрители, когда на сцене показывают лагерь боевиков.

Актеры играли с самоотдачей, так как тема была совсем не простой. Спектакль шёл на казахском языке, но даже не владеющим им было понятно, что происходит на сцене. И ни за что не догадаться, что главный "террорист-покупатель" в реальной жизни никогда не держал оружие, а маленькая девочка в парандже совсем не актриса, а дочь художника театра.

Впрочем, спектакль лучше посмотреть самому.

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