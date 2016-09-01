Фильм актюбинского режиссера покажут на кинофестивале в Риме

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Фильм актюбинского режиссера покажут на кинофестивале в Риме

Фильм Эмира Байгазина "Раненый ангел" покажут на фестивале азиатского кино в Риме.

Вторая картина режиссера Эмира Байгазина "Раненый ангел" была включена в официальную программу недавно завершившегося МКФ Espoo Ciné. Espoo Ciné прошел в Финляндии с 19 по 28 августа.

На фестивале показали свыше 100 фильмов современных европейских и мировых режиссеров. Основной задачей фестиваля является открытие новых талантов.

Итальянская премьера драмы о моральном выборе казахских подростков состоится в Риме на фестивале азиатского кино Asiatica Film Mediale (17 сентября-2 октября).

Мировая премьера фильма о моральном выборе четырех подростков прошла в феврале 2016 года на Берлинском международном кинофестивале. 11 мая “Раненый ангел” вышел в прокат во Франции, а 13 мая состоялась казахстанская премьера в Алматы. Американская премьера состоялась 25 мая в Сиэтле.

В 2016 году "Раненый ангел" получил специальный приз жюри на фестивале в Чонджу (Южная Корея), а также приз за лучшую режиссуру на МКФ Art Film Fest в Кошице (Словакия). На счету картины также Гран-при международного кинофестиваля Funf Seen Filmfest (Германия). Фильм участвовал в конкурсной программе Тайпейского кинофестиваля в Тайване и Новозеландского МКФ в Окленде.

Эмир Байгазин - уроженец Актюбинской области. Его отец Кенжегазы Байгазин возглавляет детдом в Алге.

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