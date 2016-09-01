150 млн тенге подарили выпускники родной школе на ремонт

К 1 сентября в школе №3 завершили капитальный ремонт стоимостью 150 млн тенге.

В школе обновили фасад, заменили кровлю, окна, отремонтировали спортивный зал и учебные кабинеты за счет спонсорской помощи выпускников в рамках благотворительной акции "Туған жерге тағзым".

- Спонсорскую помощь нам оказал наш выпускник 1991 года Кайрат Майтеков. Он подарил нам такую красивую школу, - поделилась зам директора УВР Айгуль Кушкенова. - Кайрат Майтеков частый гость нашей школы.

Меценат Кайрат Майтеков лично поздравил школьников и учителей с началом учебного года.

- Мы сделали много работ сверх плана – мастерскую труда, кабинет химии, также подарили школе языковой кабинет по последнему мировому стандарту. Таких кабинетов нет по всему Казахстану, - рассказал Кайрат Майтеков. - Мы сделали это совместно с нашим выпускником Алимбеком Сейдуллаевым, к сожалению, он не смог сегодня приехать. Но это наш подарок вам. Все это мы делаем для того, чтобы вы учились, набирались знаний и были лучшим гражданами нашей страны.

Благодаря спонсорской поддержке выпускников в школе теперь есть языковая лаборатория. Помимо нововведенного трехъязычного обучения, специализированное программное обеспечение дает возможность дополнительно изучать еще 33 иностранных языка.

В обновленном школьном здании в этом учебном году будут обучаться почти тысяча школьников. 119 малышей в этом году впервые пришли в первый класс в школу № 3.

Во время летних каникул отремонтирована была школа-гимназия № 32. Там заменили отопительную систему и электросеть, провели внутренние отделочные работы. В школе-гимназии обучаются 1200 детей.

1 сентября аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил с началом учебного года учащихся школы № 3 и школы-гимназии № 32.

Он сообщил, что всего в текущем году на капитальный ремонт 68 объектов образования было выделено более 2,2 млрд. тенге.