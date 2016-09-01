Террористическая угроза стала реальностью и для Казахстана - Назарбаев

Глава государства подчеркнул, только сообща всем странам можно победить терроризм.

Система международных отношений обрела черты непредсказуемости из-за роста противоречий между ведущими державами. Об этом сегодня заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев , выступая на совместном заседании палат Парламента РК, сообщает МИА "Казинформ".

"Система международных отношений обрела черты непредсказуемости из-за роста противоречий между ведущими державами. Экономические санкции, недоговоренности, взаимные угрозы, желание снова запустить гонку вооружений абсолютно не помогают ни миру, ни стабильности. Это затрудняет борьбу мирового сообщества с международным терроризмом, экстремизмом , и этим пользуются экстремисты, когда есть несогласованность среди великих держав", - отметил Назарбаев .

Глава государства подчеркнул, что на сегодня всем стало ясно, только сообща всем странам можно победить терроризм.

"Как показали события прошедшего лета, ни одно государство, ни одна страна в мире не застрахованы от атак террористов. Террористическая угроза стала реальностью и для Казахстана. Сегодня в международной повестке дня вновь стал актуальным вопрос предотвращения глобальной войны, угрозы ядерного самоуничтожения человечества", - отметил Назарбаев.

Президент РК добавил, что наступили сложные времена.

"Все говорит о том, что отсчет второй четверти независимости мы начнем не в очень хорошее время, в сложное время. Но это никоим образом не должно умалять нашу решимость достичь к середине этого века великой цели - превратить Казахстан в самое развитое государство Евразии, то есть войти в клуб развитых государств мира", - резюмировал Назарбаев.