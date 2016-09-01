Террористическая угроза стала реальностью и для Казахстана - Назарбаев

Глава государства подчеркнул, только сообща всем странам можно победить терроризм.
"Система международных отношений обрела черты непредсказуемости из-за роста противоречий между ведущими державами. Экономические санкции, недоговоренности, взаимные угрозы, желание снова запустить гонку вооружений абсолютно не помогают ни миру, ни стабильности. Это затрудняет борьбу мирового сообщества с международным терроризмом,
"Как показали события прошедшего лета, ни одно государство, ни одна страна в мире не застрахованы от атак террористов. Террористическая угроза стала реальностью и для Казахстана. Сегодня в международной повестке дня вновь стал актуальным вопрос предотвращения глобальной войны, угрозы ядерного самоуничтожения человечества", - отметил Назарбаев.
"Все говорит о том, что отсчет второй четверти независимости мы начнем не в очень хорошее время, в сложное время. Но это никоим образом не должно умалять нашу решимость достичь к середине этого века великой цели - превратить Казахстан в самое развитое государство Евразии, то есть войти в клуб развитых государств мира", - резюмировал Назарбаев.
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