Пассажирские поезда изменят расписание из-за ремонтных работ

В Казахстане из-за ремонтных работ изменен график движения десяти пассажирских поездов на железнодорожном участке Алматы-Шу, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

На железнодорожном участке Алматы-Шу пассажирский поезд №10 сообщением Астана-Алматы отправится со станции Астана 5 сентября в 22:15 с увеличением общего времени в пути на шесть часов и прибудет на станцию Алматы 6 сентября в 23:28.

Поезд №9 Алматы-Астана должен был отправиться со станции Алматы 6 сентября в 20:46, теперь по измененному графику поезд выедет 7 сентября в 02:14 и прибудет на станцию Астана тот же день в 20:35.

Также в связи с проведением ремонтных работ в период с 4 по 8 сентября изменены расписания поездов №3/4 Алматы-2-Астана, №34 Актобе-Алматы-1, №41 Алматы-1-Атырау, №43 Алматы-1-Костана й, №51 Алматы-1-Караган ды, №22/21 Кызылорда-Семей, №6941/6942 Актогай-Достык и №6946/6945 Шу-Отар.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.