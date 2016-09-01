Пассажирские поезда изменят расписание из-за ремонтных работ

В Казахстане из-за ремонтных работ изменен график движения десяти пассажирских поездов на железнодорожном участке Алматы-Шу, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
На железнодорожном участке Алматы-Шу пассажирский поезд №10 сообщением Астана-Алматы отправится со станции Астана 5 сентября в 22:15 с увеличением общего времени в пути на шесть часов и прибудет на станцию Алматы 6 сентября в 23:28.
Поезд №9 Алматы-Астана должен был отправиться со станции Алматы 6 сентября в 20:46, теперь по измененному графику поезд выедет 7 сентября в 02:14 и прибудет на станцию Астана тот же день в 20:35.
Также в связи с проведением ремонтных работ в период с 4 по 8 сентября изменены расписания поездов №3/4 Алматы-2-Астана, №34 Актобе-Алматы-1, №41 Алматы-1-Атырау, №43 Алматы-1-Костана
Для получения более подробной информации необходимо обратиться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.
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