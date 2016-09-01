Пассажирские поезда изменят расписание из-за ремонтных работ

Автор:
Пассажирские поезда изменят расписание из-за ремонтных работ

В Казахстане из-за ремонтных работ изменен график движения десяти пассажирских поездов на железнодорожном участке Алматы-Шу, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

На железнодорожном участке Алматы-Шу пассажирский поезд №10 сообщением Астана-Алматы отправится со станции Астана 5 сентября в 22:15 с увеличением общего времени в пути на шесть часов и прибудет на станцию Алматы 6 сентября в 23:28.

Поезд №9 Алматы-Астана должен был отправиться со станции Алматы 6 сентября в 20:46, теперь по измененному графику поезд выедет 7 сентября в 02:14 и прибудет на станцию Астана тот же день в 20:35.

Также в связи с проведением ремонтных работ в период с 4 по 8 сентября изменены расписания поездов №3/4 Алматы-2-Астана, №34 Актобе-Алматы-1, №41 Алматы-1-Атырау, №43 Алматы-1-Костанай, №51 Алматы-1-Караганды, №22/21 Кызылорда-Семей, №6941/6942 Актогай-Достык и №6946/6945 Шу-Отар.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2016, 19:51
  
Актюбинские выпускники ЕНТ сдали хуже, чем в прошлые годы
29.08.2016, 10:49
  
Более 240 миллионов долларов выделит АБР на ремонт дорог в Казахстане
23.08.2016, 19:48
  
21 миллион требуют с жильцов за капремонт с протекающей крышей 17
23.08.2016, 14:54
  
Пассажирские поезда изменят расписание из-за монтажных работ
22.08.2016, 18:37
  
Как отремонтировать многоэтажку?
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Рейтинг популярных у россиян курортов СНГ возглавили Боровое и Иссык-Куль
Первый звонок в Казахстане прозвенел для 370 тыс первоклассников 7
Закон запрещающий президентам умирать разработали мусульмане Казахстана
Более 6 000 актюбинцев выбрали «VIP» пакеты Казахтелекома
Уголовное дело в отношении гендиректора «Актобе» Васильева заведено в Актобе 2
Призывавшего к терактам в Актобе пресс-секретаря ИГИЛ уничтожили в Алеппо 3
Фархаду Харки подарили квартиру и поручили выучить казахский язык 4
Автохозяйство Управделами Президента предоставляет ВИП-кортеж всем желающим 2
Ската на берегу Каспия нашел житель Актау
Кто будет отстаивать честь Казахстана на Паралимпийских играх в Рио