Рейтинг популярных у россиян курортов СНГ возглавили Боровое и Иссык-Куль

Рейтинг составлен по данным поиска и броней гостиниц и апартаментов с 1 июня по 31 августа 2016 года.

Боровое и Иссык-Куль возглавили рейтинг по итогам курортного отдыха россиян в странах СНГ лета 2016 года, передает Todаy.kz со ссылкой на сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

"Рейтинг составлен по данным поиска и броней гостиниц и апартаментов с 1 июня по 31 августа 2016 года. В топ-5 самых популярных у туристов курортов стран СНГ вошли Иссык-Куль (Кыргызстан), Боровое (Казахстан), Нарочь (Белоруссия), Лянкарань (Каспийское море, Азербайджан) и Севан (Армения)", - говорится в сообщении.

По данным RoomGuru.ru, число летних путешествий россиян в страны СНГ выросло на 10 процентов по сравнению с прошлым летом, а на проживание туристы тратили в среднем 3,6 тысячи рублей (55 долларов) в сутки. На озеро Иссык-Куль приезжали летом в среднем на 10 дней, а в Боровое - на семь дней. Самые короткие поездки - на 1,5 дня - совершали на озеро Севан. В Боровое приезжали в основном туристы из Москвы, Подмосковья, Южного Урала и Восточной Сибири.

Минск возглавил список самых популярных городов СНГ для летних путешествий. В первую десятку самых популярных для поездок россиян городов СНГ этим летом вошли Минск, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Бишкек, Витебск, Кишинев и Ташкент. Самым недорогим городом у туристов стал Бишкек, а самым дорогим - Астана.