Рейтинг популярных у россиян курортов СНГ возглавили Боровое и Иссык-Куль

Автор:
Рейтинг популярных у россиян курортов СНГ возглавили Боровое и Иссык-Куль

Рейтинг составлен по данным поиска и броней гостиниц и апартаментов с 1 июня по 31 августа 2016 года.

Боровое и Иссык-Куль возглавили рейтинг по итогам курортного отдыха россиян в странах СНГ лета 2016 года, передает Todаy.kz со ссылкой на сервис поиска отелей RoomGuru.ru.

"Рейтинг составлен по данным поиска и броней гостиниц и апартаментов с 1 июня по 31 августа 2016 года. В топ-5 самых популярных у туристов курортов стран СНГ вошли Иссык-Куль (Кыргызстан), Боровое (Казахстан), Нарочь (Белоруссия), Лянкарань (Каспийское море, Азербайджан) и Севан (Армения)", - говорится в сообщении.

По данным RoomGuru.ru, число летних путешествий россиян в страны СНГ выросло на 10 процентов по сравнению с прошлым летом, а на проживание туристы тратили в среднем 3,6 тысячи рублей (55 долларов) в сутки. На озеро Иссык-Куль приезжали летом в среднем на 10 дней, а в Боровое - на семь дней. Самые короткие поездки - на 1,5 дня - совершали на озеро Севан. В Боровое приезжали в основном туристы из Москвы, Подмосковья, Южного Урала и Восточной Сибири.

Минск возглавил список самых популярных городов СНГ для летних путешествий. В первую десятку самых популярных для поездок россиян городов СНГ этим летом вошли Минск, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Бишкек, Витебск, Кишинев и Ташкент. Самым недорогим городом у туристов стал Бишкек, а самым дорогим - Астана.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
29.08.2016, 16:22
  
Более 16 млрд тенге на интернет потратили казахстанцы в июне 1
25.08.2016, 15:14
  
Семья уроженца Казахстана возглавила рейтинг Forbes 2
24.08.2016, 17:03
  
Самые богатые спортсмены Казахстана
22.08.2016, 09:52
  
На 22 месте в общекомандном медальном зачете Казахстан завершил Олимпийские игры
19.08.2016, 09:26
  
Казахстан на 20 месте медального зачета Олимпиады-2016
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Пассажирские поезда изменят расписание из-за ремонтных работ
Первый звонок в Казахстане прозвенел для 370 тыс первоклассников 7
Закон запрещающий президентам умирать разработали мусульмане Казахстана
Более 6 000 актюбинцев выбрали «VIP» пакеты Казахтелекома
Уголовное дело в отношении гендиректора «Актобе» Васильева заведено в Актобе 2
Призывавшего к терактам в Актобе пресс-секретаря ИГИЛ уничтожили в Алеппо 3
Фархаду Харки подарили квартиру и поручили выучить казахский язык 4
Автохозяйство Управделами Президента предоставляет ВИП-кортеж всем желающим 2
Ската на берегу Каспия нашел житель Актау
Кто будет отстаивать честь Казахстана на Паралимпийских играх в Рио