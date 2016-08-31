Уголовное дело в отношении гендиректора «Актобе» Васильева заведено в Актобе

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Уголовное дело в отношении гендиректора «Актобе» Васильева заведено в Актобе

Проводится досудебное расследование по признакам злоупотребления должностными полномочиями, сообщает корреспондент «Диапазона».

«Диапазон» направил запрос в Генеральную прокуратуру о расследовании аудиозаписи, где собеседники говорят о возврате денег за «договорной матч». Голоса собеседников похожи на руководителя «Актобе» Дмитрия Васильева и главного тренера "Ордабасы" Бахтияра Байсеитова. Запись разговора на своей странице в Facebook опубликовал Айсултан Назарбаев.

Антикоррупционная служба, получив письмо от прокуратуры, сообщила, что в действиях Васильева есть признаки злоупотребления должностными полномочиями.

"26 августа 2016 года антикоррупционной службой по Актюбинской области в единой регистрации досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело в отношении исполнительного директора ФК "Актобе" Васильева Д.П. по признакам уголовного правонарушения, статьёй 361 части 1 Уголовного кодекса РК (Злоупотребление должностными полномочиями). Проводится досудебное расследование", - говорится в ответе актюбинского департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

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