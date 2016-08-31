Крупнейшая в Центральной Азии академия хореографии открылась в Астане

Крупнейшая в Центральной Азии хореографическая академия в Астане принимает детей с 1 класса и готовит будущих артистов для театров и творческих коллективов.

Казахская национальная академия хореографии, построенная на средства спонсоров, открылась в Астане с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент ИА Новости-Казахстан.

"Я должен поблагодарить за то, что это здание построено вне бюджетных денег. По моей просьбе китайская национальная компания CNPC и наш фонд "Самрук-Казына" вложили деньги в строительство. Это весомый подарок к 25-летию независимости Казахстана", - сказал Назарбаев на церемонии открытия.

Президент пожелал, чтобы с первых дней воспитанники нового учебного заведения показывали образец трудолюбия.

Ректором этого вуза по решению главы государства была назначена известный в мире балета специалист, профессор, народная артистка РФ, бывшая прима-балерина ряда легендарных театров Алтынай Асылмуратова.

"Надеюсь, она заработает такое же звание (народной артистки – ред.) в Казахстане в скором времени. Я знаю, что подобраны преподаватели по всем жанрам, это лучшие из лучших. Вам предстоит создать в новом храме искусства высокий по международным меркам, неповторимый отечественный стандарт обучения", - подчеркнул Назарбаев.

Предполагается, что в академии будут готовить кадры для крупнейших казахстанских театров.

Президент вручил ректору учебного заведения статуэтку балерины, которая вращается на драгоценных камнях.

"Из года в год статуэтка будет передаваться выпускниками ученикам первого класса, символизируя эстафету профессионального роста артистов балета и преемственность традиций академии", - отметил глава государства.

Казахская национальная академия хореографии стала первым высшим учебным заведением в Центральной Азии, которое осуществляет полный цикл многоуровневого профессионального хореографического образования - от азов танцевального балетного искусства до послевузовской подготовки магистров и докторантов. Академия предоставляет бесплатное обучение, проживание и медицинское обслуживание для учащихся.