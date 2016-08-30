Казахстанские борцы могут лишиться медалей Олимпиад-2008 и 2012 из-за допинга

Официально информация пока не подтверждена.

Борцы вольного стиля из Казахстана, России, Узбекистана, Азербайджана и Украины рискуют лишиться медалей после перепроверки допинг-проб летних Олимпиад-2008 и 2012 годов. Об этом сообщает FloWrestling.com, передает Vesti.kz.

Информация пока не подтверждена официально. Издание назвало лишь две фамилии пойманных спортсменов. Речь идет о чемпионе ОИ-2008 Артуре Таймазове из Узбекистана (до 120 кг) и россиянине Бесике Кудухове (до 60 кг), который в 2012 году выиграл серебряную медаль в Лондоне, а в 2013 погиб в автокатастрофе.

На этих Играх борцы вольного стиля принесли Казахстану пять медалей. В Пекине "серебро" выиграли Таймураз Тигиев (до 96 кг) и Елена Шалыгина (до 63 кг), а бронзовым призером стал Марид Муталимов (до 120 кг). В Лондоне "бронзу" завоевали Гюзель Манюрова (до 72 кг) и Акжурек Танатаров (до 66 кг).

Ранее масштабная перепроверка допинг-проб прошедших Олимпиад из казахстанских спортсменов коснулась лишь тяжелоатлетов. Запрещенные препараты были найдены в пробах Ирины Некрасовой, Марии Грабовецкой, Майи Манезы, Владимира Седова, Ильи Ильина, Зульфии Чиншанло, Светланы Подобедовой и Алмаса Утешева. Решение об их наказании пока не принято, но Казахстан рискует лишиться пяти золотых олимпийских медалей, одной серебряной и одной бронзовой.