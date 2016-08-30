Увеличить количество workout-площадок планируют в Актюбинской области

Площадка для workout представляет собой комплекс из 25 турников, где любой желающий может делать упражнения с собственным весом.
Аким
Глава региона поздравил актюбинцев с Днем Конституции.
- Этот год особенный для нашей страны - 25 лет Независимости. Сегодня мы вышли на новый этап развития государства. Одна из главных наших задач - это образование и воспитание подрастающего поколения. По мере возможности нами принимаются меры для организации досуга и развития творческого потенциала молодежи. Большую помощь в реализации наших планов нам оказывают предприниматели, - отметил
Отметим, что в регионе активно открываются дворовые клубы, увеличивается охват подрастающего поколения внешкольным образованием.
По официальным данным, в настоящее время более 75 тысяч казахстанцев увлечены данным видом спорта. В
Ожидается, что в ближайшее время в областном центре будут оборудованы еще 10 workout-площадок, 6 - за счет спонсорских средств, еще 4 - на средства
В среднем, строительство и полное оснащение одной подобной площадки стоит 5 млн. тенге.
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