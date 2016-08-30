40 актюбинских очередников получили квартиры по программе КИК

Трехэтажный дом находится в густозаселенном районе, где есть школа и детсады. Дом сдан в чистовой отделке.
В День Конституции аким
Программа «Нурлы жол» - это еще один государственный механизм обеспечения социально уязвимых слоев населения доступным недорогим жильем на выгодных условиях.
Сегодня в областном центре по линии «Казахстанской ипотечной компании» в эксплуатацию был сдан дом на 40 квартир. Жилье в нем получили горожане, стоявшие в очереди на арендное жилье.
Генеральным подрядчиком строительства дома выступило ТОО «Алым Инжиниринг». Общая стоимость превысила 508 млн тенге. Трехэтажный дом находится в густозаселенном районе, где есть школа и детсады. Дом сдан в чистовой отделке.
Аким области поздравил новоселов со знаменательным событием в их жизни – обретением собственного жилья.
- Несмотря на влияние мирового экономического кризиса, государство выполняет все социальные обязательства и создает условия для решения жилищных проблем. Жилье – это больше, чем просто стены и кров над головой. Ведь без крыши над головой сложно создавать семьи, растить детей. Сегодня ключи от квартир получат 40 семей, в основном работники бюджетной сферы. Это, я считаю, реальное воплощение поручения Президента по улучшению жилищных условий казахстанцев, - отметил
Стоит отметить, что строительный сектор области продолжает динамично развиваться. По итогам 7-ми месяцев 2016 г. в регионе введено 247,7 тыс.м2 жилья или 1780 квартир, рост составил 124,1%. До конца года планируется ввести в эксплуатацию не менее 580 тыс.м2 жилья или порядка 5000 квартир, а по линии АО «Казахстанская Ипотечная Компания» распределить 670 квартир.
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