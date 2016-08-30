Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Президент пожелал соотечественникам благополучия, отметив необходимость всестороннего раскрытия потенциала Конституции.

Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции, сообщает Акорда. В поздравлении Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что неукоснительное следование букве и духу основного закона страны является главным источником и гарантией ее успешного развития.

Президент Казахстана отметил, что благодаря нормам Конституции проведены глубинные реформы, обеспечивающие уверенный экономический рост, повышение благосостояния населения, рост авторитета республики на международной арене.

Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, закрепленные в Конституции казахстанские ценности нашли свое отражение в Патриотическом акте "Мәңгілік Ел".

Глава государства пожелал всем казахстанцам благополучия, отметив, что совместные усилия общества и государства направлены на всестороннее раскрытие потенциала Конституции.