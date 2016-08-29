Новый турбоагрегат увеличил мощность Актобе ТЭЦ на 34%

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Новый турбоагрегат увеличил мощность Актобе ТЭЦ на 34%

Накануне государственного праздника - дня Конституции Республики Казахстан, на Актобе ТЭЦ состоялся пуск нового турбоагрегата.

Реализация проекта увеличила установленную мощность станции с 88 до 118 МВт. и обеспечит дополнительную выработку электроэнергии в объеме 240 млн. кВтч в год, сообщает Самрук-энерго.

"Успешное завершение на Актобе ТЭЦ инвестиционного проекта стоимостью 3,5 млрд. тенге повысит надежность тепло и энергоснабжения потребителей областного центра", - отметил председатель Правления АО "Самрук-Энерго" Алмасадам Саткалиев.

Капитальные вложения АО "Актобе ТЭЦ" на модернизацию и обновление оборудования в период с 2010 по 2016 годы превысили 5 млрд тенге. Кроме строительства нового турбоагрегата №3, за счет собственных инвестиций на предприятии была обеспечена установка системы очистки и подготовки воды, выполнена замена оборудования 2-х секций по переводу собственных нужд станции напряжением 3,15 кВ на 6,3 кВ, ввод новой вентиляторной градирни и циркуляционной насосной.

АО "Актобе ТЭЦ" является единственным источником централизованного теплоснабжения города. Промышленный ток станция вырабатывает с января 1943 г.

Собственником 100% пакета АО "Актобе ТЭЦ" является АО "Самрук-Энерго".

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