Антитеррористическая соцреклама появилась в Астане

На улицах Астаны появилась антитеррористическая социальная реклама.

Установленные плакаты призывают жителей и гостей столицы не поддаваться влиянию извне и на провокации религиозных экстремистов. А в случае столкновения с сомнительными религиозными идеями, книгами, журналами, брошюрами, листовками, агитацией - обращаться по телефону доверия 78 22 88, передает Казинформ.



Напомним, в Казахстане сохраняется действие умеренного («желтого») уровня террористической опасности до 15 января 2017 года включительно после двух случаев теракта в Актобе и Алматы.



Теракт в Актобе произошёл 5 июня. В результате пострадали 38 человек, 8 погибли. Вооружённая группа напала на два оружейных магазина, воинскую часть и пост полиции в Актобе. Позже Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что теракт в Актобе организован по инструкциям из-за рубежа. Позже министр внутренних дел Калмуханбет Касымов заявил, что экстремистов к теракту в Актобе призвал имам из Сирии, а всего к джихаду готовились 45 человек, но половина из них отказалась участвовать в теракте.



В Алматы теракт устроил местный житель Руслан Кулекбаев. Он совершил 18 июля 2016 года нападение на одно из районных управлений внутренних дел и здание ДКНБ города Алматы, в результате которого пять человек - трое полицейских, пограничник и пенсионер - были убиты и восемь человек ранены. Позже от полученных ранений в больницах скончались еще четверо полицейских.



Добавим, 18 августа 2016 года в Алматинской области сотрудниками Комитета национальной безопасности проведена специальная операция по задержанию 4-х членов радикальной группы, планировавших серию террористических актов на территории Казахстана. Все задержанные являются последователями салафизма.