​В Актобе 40-летняя женщина родила 14-го ребенка

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​В Актобе 40-летняя женщина родила 14-го ребенка

Мальчик здоровый, весит 4130 граммов. И он, и мама чувствуют себя хорошо, рассказали "Диапазону" в роддоме областной больницы.

- В советское время были женщины, которые рожали в 16-18-ый раз. С 90-х годов 14-е роды у женщины мы принимали впервые, - говорят врачи. - Все дети в многодетной семье здоровые. Мама домохозяйка, глава семьи работает на нефтяном предприятии вахтовым методом.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Ужс.
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29.08.2016, 12:49
фото пользователя Elena80.1
Elena80.1
Кому какое дело сколько детей? Не вам их кормить и воспитывать. У вас денег на это не просят, и не надо ужасаться.
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29.08.2016, 13:38
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