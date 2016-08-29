​В Актобе 40-летняя женщина родила 14-го ребенка

Мальчик здоровый, весит 4130 граммов. И он, и мама чувствуют себя хорошо, рассказали "Диапазону" в роддоме областной больницы.
- В советское время были женщины, которые рожали в 16-18-ый раз. С 90-х годов 14-е роды у женщины мы принимали впервые, - говорят врачи. - Все дети в многодетной семье здоровые. Мама домохозяйка, глава семьи работает на нефтяном предприятии вахтовым методом.
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