Прокуроры выявили 220 фактов лжетрудоустройства по госпрограммам

Как сообщает Otyrar.kz, в Южно-Казахстанской области выявлено 220 фактов фиктивного трудоустройства по госпрограммам. 17 предпринимателей уличены в нецелевом использовании 40 млн кредитных средств.

В первом полугодии 2016 года в сфере трудовых отношений прокуратурой Южно-Казахстанской области защищены конституционные права 2415 граждан. За нарушение трудового законодательства к различным видам ответственности привлечено 161 лицо.

Ежедневный мониторинг долгов по заработной плате тоже дает свои результаты.

«В течение года по области на 21 предприятии имелась задолженность по заработной плате на общую сумму 363 млн тенге. Принятыми мерами прокуроров на 19 предприятиях задолженность в сумме 360 млн тенге полностью погашена. Таким образом, по итогам первого полугодия 2016 года долги сокращены до 3 млн тенге на двух предприятиях перед 11 работниками», — отметил заместитель прокурора области Мурат Алимбеков.

Вместе с тем прокуратурой области проведен анализ соблюдения работодателями требований законодательства о направлении в центры занятости сведений о наличии свободных рабочих мест. В результате выявлено 103 факта ненаправления сообщений о вакансиях, в том числе 15 действующих на сегодня вакансий, а также направлено 9 сообщений о наличии вакансий после вмешательства прокуратуры.

За нарушение законодательства о занятости населения внесено 27 актов надзора, возбуждено 21 административное дело, к дисциплинарной ответственности привлечены 16 лиц.