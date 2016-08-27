Прокуроры выявили 220 фактов лжетрудоустройства по госпрограммам

Как сообщает Otyrar.kz, в
В первом полугодии 2016 года в сфере трудовых отношений прокуратурой
Ежедневный мониторинг долгов по заработной плате тоже дает свои результаты.
«В течение года по области на 21 предприятии имелась задолженность по заработной плате на общую сумму 363 млн тенге. Принятыми мерами прокуроров на 19 предприятиях задолженность в сумме 360 млн тенге полностью погашена. Таким образом, по итогам первого полугодия 2016 года долги сокращены до 3 млн тенге на двух предприятиях перед 11 работниками», — отметил заместитель прокурора области Мурат Алимбеков.
Вместе с тем прокуратурой области проведен анализ соблюдения работодателями требований законодательства о направлении в центры занятости сведений о наличии свободных рабочих мест. В результате выявлено 103 факта ненаправления сообщений о вакансиях, в том числе 15 действующих на сегодня вакансий, а также направлено 9 сообщений о наличии вакансий после вмешательства прокуратуры.
За нарушение законодательства о занятости населения внесено 27 актов надзора, возбуждено 21 административное дело, к дисциплинарной ответственности привлечены 16 лиц.
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