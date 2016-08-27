Адильбек Ниязымбетов и Василий Левит получат премию как за «золото»

Серебряный призер Олимпийских игр, боксер Адильбек Ниязымбетов вместе с другим обладателем «серебра» получит премию как за «золото». Об этом сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Казинформ.

Глава государства отметил, что спортсмены, заняв 22 место среди 270 стран, прославили Казахстан на весь мир.

«Мы все гордимся тем, что над помостом Рио трижды звучал гимн и поднимался флаг нашей страны. Этим были отмечены победы олимпийских чемпионов - боксера, капитана нашей команды Данияра Елеусинова. Впервые в нашей истории пловец Дмитрий Баландин завоевал «золото». Я думаю, теперь больше детей будут учиться плавать. А также это тяжелоатлет Ниджат Рахимов», - подчеркнул Н.Назарбаев.

Вместе с тем Президент РК отметил вклад в общую копилку успеха пяти серебряных и девяти бронзовых медалистов. Это значит, что у Казахстана есть перспектива, а каждого серебряного призера надо считать золотым в будущем. Серебряную медаль дзюдоиста Елдоса Сметова и «бронзу» Галбадрах Отгонцэцэг - весомой заявкой на победы Казахстана.

«Эстафету спортивного успеха подхватили боксеры: вице-чемпион прошлой Олимпиады Адильбек Ниязымбетов и Василий Левит. Мы с вами хорошо знаем, что их обоих надо считать золотыми призерами Олимпиады. Поэтому я и в награждении, и в поощрении уравнял их с теми, кто получил золотые медали», - добавил Глава государства.

От других призеров Президент РК ждет побед в будущем.

Напомним, всего на XXXI летних Олимпийских играх в Рио казахстанцы выиграли рекордное количество медалей - 17. При этом рекорд по золотым наградам остаётся за Олимпиадой в Лондоне, где было завоёвано семь наград высшей пробы. Спортивная делегация Казахстана была представлена 104 спортсменами в 26 видах спорта.

Всего в активе нашей сборной по итогам Игр - 3 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых наград: «золото» - у Ниджата Рахимова, Дмитрия Баландина и Данияра Елеусинова, «серебро» - у Елдоса Сметова, Василия Левита, Жазиры Жаппаркул, Адильбека Ниязымбетова и Гюзель Манюровой, «бронзы» удостоились Отгонцэцэг Галбадрах,Карина Горичева, Фархад Харки, Ольга Рыпакова, Александр Зайчиков,Эльмира Сыздыкова, Екатерина Ларионова, Иван Дычко и Дарига Шакимова.