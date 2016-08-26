Президент РК: Ниязымбетова и Левита нужно считать золотыми призерами Олимпиады

Сегодня в Астане проходит праздничное чествование победителей и призеров ХХХІ летних Олимпийских игр-2016 с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент BNews.kz.

«Мы все гордимся тем, что на олимпийском помосте в Рио трижды звучал гимн и поднимался флаг нашей страны. Этим были отмечены победы олимпийских чемпионов: боксера, капитана нашей команды Данияра Елеусинова, тяжелоатлета Ниджата Рахимова, впервые в нашей истории пловец Дмитрий Баландин завоевал золото, я думаю, больше детей теперь будут учиться плаванию», - сказал Нурсултан Назарбаев.

По словам Президента РК, огромный вклад в общую копилку олимпийского успеха внесли пять серебряных, девять бронзовых медалистов. Это говорит о том, что у Казахстана есть перспектива. «Каждого серебряного надо считать золотым в будущем», - заметил Глава государства.

«Символично, что наши дзюдоисты, серебряный призер Елдос Сметов, бронзовая медалистка Отгонцэцэг Галбадрах взошли на пьедестал в самый первый день Олимпиады. Это была высокая заявка на победу нашей команды в целом. Эстафету спортивного успеха подхватили: боксеры, вице-чемпионы прошедшей Олимпиады Адильбек Ниязымбетов, Василий Левит. Мы с вами хорошо знаем, что их обоих нужно считать золотыми призерами Олимпиады. Поэтому я и в награждении, и в поощрении уравнял их с теми, кто получил золотые медали», - добавил Президент.

Также Глава государства не обошел вниманием бронзовых призеров ОИ-2016.

«От бронзового призера Ивана Дычко мы ждем побед в будущем. Дарига Шакимова нас обрадовала своей работой. Лидерские позиции в тяжелой атлетике отстояли: серебряная медалистка Жазира Жаппаркуль, завоевавшие бронзовые награды Карина Горичева, Фархад Харки, Александр Зайчиков. Высокие результаты показали казахстанские спортсменки в женской борьбе. Гюзель Манюрова стала дважды серебряной, Эльмира Сыздыкова, Екатерина Ларионова – обладатели бронзовой медали», - отметил Нурсултан Назарбаев.

По словам Президента страны, неизвестно, по какой причине сняли казахстанских чемпионов бывших Олимпиад, с их участием показатели были бы еще лучше. «Спорт есть спорт, как говорится, надо тренироваться. олимпийский чемпион должен постоянно тренироваться, потому что к следующей Олимпиаде все будут готовиться, никто не будет стоять на месте», - заключил Глава Казахстана.